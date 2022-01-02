Молодость не возвращается, а ее ошибки можно исправить не всегда

Очень много в нашей чувашской литературе писателей-бытовиков. Чуть меньше в этой плеяде талантливых — тех, кто не просто зафиксировал срез действительности, а сделал это на грани искусства научить чему-то. И это не морализаторство в чистом виде — оно-то как раз и отталкивает от себя, будучи явно выражено в тексте рассказа, повести или романа… Нет, в моем понимании искусство писателя, обратившегося к современности или к недавнему прошлому, в том и состоит, что он, не давя на психику читателя, воспитывает его конкретным примером своих героев.

Эпоха великих строек, превративших во многом еще захолустную Чувашию в один из промышленных центров страны. Будничные реалии тех дней, общие настроения огромных масс людей и ощущения конкретного человека, вплетение судьбы одного в жизнь многих! Вот о чем книга Георгия Краснова «Молодость не повторяется».

«Молодость не повторится, не вернется. Ошибки останутся…» Так в размышлениях одного человека дан непреходящий совет многим и многим. Таких фактов в романе достаточно, чтобы превратился он в некое пособие. Да, именно пособие, это не оговорка. Здесь и четко обозначенные «красные линии», шагнув за которые уже ничего не изменить, и идеалистический безудержный созидательный энтузиазм молодости, способной при правильном ее направлении горы свернуть, и мудрость старости, окупающаяся своей непосредственностью и сдерживающая когда необходимо гуляющую в головах юношества подростковую вспыльчивость, и… сколько еще всего!..

Одна из ключевых мыслей, внушаемых автором: следуя к осуществлению главной, глобальной идеи нельзя забывать о мелочах. Они тоже формируют определенный спектр отношения к тебе. Этот посыл не обозначен как прямое указание — каких-либо философических дискурсов в романе нет, зато есть конкретные ситуации, через которые наглядно демонстрируется соответствующее поведение. И такой вариант — лучший воспитательный урок.

СПРАВКА «СЧ» Георгий Краснов родился в деревне Салугино Ядринского района. В 1955-56 гг. проходил военную службу в Группе советских войск в Германии. Выпускник факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (1967).

Впервые в печати имя Георгия Краснова появилось в октябре 1951 года — на страницах Цивильской районной газеты было опубликовано стихотворение «Мир ялав?». Затем его очерки и рассказы начали появляться в республиканских газетах и журналах. В 1974 году увидел свет первый роман «Молодость не повторяется» (на чувашском языке).

Георгий Краснов — автор более 10 романов, 30 лирических, приключенческих, научно-фантастических и детективных повестей, 10 комедий и либретто оперетты и оперы, поставленных на сценах театра оперы и балета и других театров, 4 монографий о чувашском художественном очерке. Художественные произведения писателя переведены на русский, белорусский, украинский, грузинский, киргизский, осетинский, балкарский, аварский, татарский, башкирский, марийский и другие языки.

«Жизнь без жены — что дерево без веток, быстро засыхает…» Несколько раз на страницах книги разные люди вспоминают или произносят эту чувашскую пословицу. И неудивительно: на фоне масштабных событий разворачиваются истории любви. Растерянность при первой встрече, последующая околдованность мыслями только о ней, признание и… одно лишь слово в ответ: «Да!» Все! — у человека выросли крылья! А как легко и просто выписаны домашние сцены?! Редко когда такое встретишь в современных произведениях, другое в моде сегодня — и стремлением уйти от этого, нынешнего, тренда не в последнюю очередь диктуется обращение к старым, записанным в классику книгам. Доброта, душевность — вот что есть в них, вот чем они согревают.

Легкость стиля, динамичность изложения — все это вовлекает читателя, заставляя перелистывать страницу за страницей, буквально поглощая содержание за один присест. И хочется надеяться, что не только у меня сформировалось такое восприятие. История не стоит на месте, все дальше и дальше унося нас от той поры, и почти не слышен голос живых свидетелей, газеты в большинстве своем отправлены в макулатуру, так хотя бы вот — книга! Пусть и с художественным домыслом…

Грех не напомнить о таком романе, вышедшем в свет в 1978 году в переводе на русский язык и показывающем тех самых трудяг, чьими руками создано нынешнее благополучие. Как мало на современном книжном рынке произведений подобного рода, и тем бережнее стоило бы к ним относиться! Они не лишены недостатков, но доносят главное: мысль о важности созидательного труда!

Картина рисуется далеко не радостная. Крупная, общесоюзная стройка в момент приезда одного из главных героев барахлит: планы срываются, сроки ввода объектов задерживаются, перерасход по денежным суммам, людей «песочат»… Мелкая деталь: новый главный инженер первое знакомство с местом работы начинает со спасения старой деревянной мельницы, которую вот-вот по чьей-то недоброй мысли снесут. Рядовые исполнители протестуют в разговоре между собой и в открытую перед чужим, еще незнакомым человеком, предлагая ей новое конструктивное применение. Это уже не тот марш бунтующей молодежи, когда без колебаний «мы старый мир разрушим…», это молодость, воспитанная в уважении к традиции.

В одном из диалогов проскальзывает удивительно простая мысль: «С людьми надо работать!» И роман «Молодость не повторяется» — это рассказ о том, как преодолевалась инертность и равнодушие одних, как снова зажигались вроде бы потухнувшие сердца других, как черствые и существующие ради собственного блага люди сменялись целеустремленными личностями, живущими светлыми надеждами, и не просто живущими, а стремящимися к их воплощению! Усилиями именно таких людей удалось преломить хребет рутины, расшевелить массы своим примером. А таких оказалось много — большинство! И их темперамент, желание достичь заветной цели провернули забуксовавший механизм огромной стройки! Как разбушевавшийся медведь, он пошел, пошел без остановки…

И как безжалостен автор к людям, забывшим свое прошлое, потерявшим голову от собственного вознесения на руководящие должности! Не случайно кто-то из героев романа произносит: «Критика — вещь хотя и полезная, но не сладкая». Эх, кой-кому из дней сегодняшних такой урок в этой книге пропадает!..

Там, на Сенаксарской стройке, закалялись характеры, выковывались кадры…

Хотите узнать, о каком индустриальном гиганте идет речь? — загляните на книжную полку и возьмите книгу Георгия Краснова «Молодость не повторяется». Может, кто-то вспомнит и себя?..

Федор Козлов, заместитель директора Госистархива Чувашии

Вопросы о книге

1. «Неумело брошенная палка возвращается и попадает в того, кто ее бросил». По отношению к кому дана такая характеристика и чем человек ее заслужил?

2. «Мы проведем на тему любви диспут или читательскую конференцию!». Зачем заведующая библиотекой выступила с таким предложением и что такое «свободная любовь при коммунизме» для героев книги?

3. На какие черты чувашского народа сделал акцент Георгий Краснов в своем романе?