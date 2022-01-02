Оборудование для переработки — с большой скидкой по новой госпрограмме

Сельхозпроизводители могут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой в рамках новой программы льготного лизинга. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина вступило в силу, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Согласно документу максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса. Всего в 2022–2023 годах на финансирование данной формы поддержки планируется направить более 24 млрд рублей.

В 2021 году аграриями республики приобретено 1378 единиц техники и оборудования. Это в 1,2 раза больше, чем в 2020 году, сообщили в министерстве. Активной модернизации сельского хозяйства во многом способствуют меры государственной поддержки. В прошлом году по данному направлению из республиканского бюджета выделено 1,2 млрд рублей, что в 3,3 раза выше уровня 2020 года.