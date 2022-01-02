Ритейлеры согласились снизить наценку на ряд продуктов с 16% до 10%

Крупнейшие российские ритейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу предложения по ограничению цен на продукты. Ряд сетей готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%. По данным Минпромторга России, сейчас средняя наценка крупных торговых сетей на базовые товары составляет 15-16%.

Как пишет «Российская газета», еще в 2021 году ФАС провела совещания с крупнейшими торговыми сетями. Ведомство предложило им проработать механизмы ответственного ценообразования, которые предполагали бы обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, речь шла о том, чтобы ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в магазинах.

Конкретные товары определяют сами сети. В Х5 Retail Group отметили, что ограничения коснутся более чем 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. В «Магните» заявили, что ограничение наценки коснется 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину покупателя, — вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневая крупа и другие.