Возведению новых школ помогут концессии

Главное – пройти отбор, тогда не страшны ни овраг, ни речка…

Сегодня утром в Чебоксары из Москвы прилетели важные гости, от которых зависит строительство нескольких новых школ в Чувашии. Правда, из-за сильного снегопада самолет в Чебоксарском аэропорту приземлился не сразу, поэтому график пребывания столичных экспертов несколько сдвинулся. Однако журналисты, конечно же, дождались гостей – уж очень хотелось узнать, о школах в каких районах идет речь?

Как известно, многие образовательные учреждения в Чебоксарах перегружены. По данным администрации города, из 61 школы 33 работают в две смены. Остро нуждаются в образовательных учреждениях новые и застраиваемые микрорайоны Чебоксар. Например, так называемый 14-й микрорайон (за гипермаркетом «Лента»), где собственно и назначена была встреча с экспертами из столицы. Гости собирались осмотреть территорию возле дома №10 по улице Асламаса, именно в этом месте предлагается возвести новую школу на 1100 мест.

Денис Спирин, глава администрации Чебоксар: «В прошлом году в Чебоксарах было 63 тысячи школьников, в этом – 66 тысяч. Это три полноценные школы по 1000 человек или две по 1,5 тысячи. В следующем году ожидаем 68 тысяч учеников. Поэтому готовим заявки на финансирование строительства пяти школ. Кроме этого, в Чебоксарах продолжается строительство школы в «Садовом». Школа в микрорайоне «Университет-2» планируется по прямому финансированию из федерального бюджета. Спасибо всем, кто активно участвует в этих процессах».

Завидев группу журналистов с фотоаппаратами и камерами, к месту встречи потянулись и любопытные местные жители. Молодая мама, подхватив трехлетнего сынишку на руки со словами «Сынок, это же наша тема!» поспешила к собравшейся возле стендов делегации, чтобы узнать, на что им можно надеяться…

Между тем, из подъехавшего микроавтобуса вышел вице-премьер правительства региона – полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков. Он представил исполнительного директора бизнес-блока ВЭБ.РФ – генерального директора ООО «ПроШкола» Алису Денисову.

Поясним, эта компания – утвержденный Правительством страны концессионер, с которым регионы и города могут заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. О появлении такой структуры, которая поможет создавать новые ученические места благодаря государственно-частному партнерству, стало известно в начале прошлого лета. В проект включились пилотные регионы, но Чувашии в их числе не было. Однако в декабре Алексей Ладыков на своей страничке в Инстаграм сообщил, что по поручению руководства республики ведется серьезная работа по заключению концессионных соглашений с Минпросвещения России и «ПроШколой» на строительство школ. Не прошло и месяца, как представители компании приехали с визитом в Чувашию. По сути, это отличная возможность для региона использовать для возведения школ не только прямое финансирование из федерального бюджета, но и в рамках концессии.

Справка «СЧ» Напомним, по решению Президента России Владимира Путина выделены средства на строительство 1300 школ для городов, в которых актуален вопрос второй смены. Попадают под эту категорию и Чебоксары, где каждая вторая школа работает в две смены.

«По поручению Главы Чувашии Олега Николаева совместно с Минфином и Минобром стараемся привлечь федеральные средства на строительство образовательных учреждений через институты развития, – пояснил полпред. – В Чебоксарской агломерации на сегодня есть потребность строительства семи школ, пять из них в столице республики, одна в Кугесях и одна в Новочебоксарске. В приоритете пока три чебоксарские школы: в 14-м микрорайоне, в «Новом городе» и «Акварели»…

Строительство остальных учреждений в «Радужном», «Солнечном», Кугесях и Новочебоксарске, вероятно, пойдут следующим этапом. Как отметил Алексей Ладыков, расширение программы в рамках агломерации дает республике такую возможность. Так что заявки будут оформлять на все семь школ.

Ситуацию же с нехваткой ученических мест в «Залентье», как часто называют застраиваемую территорию за «Лентой», на встрече четко обозначила заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Ольга Чепрасова, которая как всегда оперировала точными цифрами.

По ее словам, в 14-м микрорайоне в перспективе будут проживать 6880 человек, а в соседствующем с ним «Солнечном» – 7 тыс. граждан. Уже сейчас в обоих микрорайонах проживают семьи, в которых воспитываются более 1300 детей от 7 до 18 лет. Так как своей школы поблизости нет, то почти 750 ребят ходят в школы соседних микрорайонов: 53-ю, 56-ю и начальную школу № 2. Школы тоже изношенные, требуют капитального ремонта. Отправить на ремонт их нельзя — куда тогда пойдут ученики? К тому же в последней обучаются дети с 1 по 4 класс, так что после окончания вновь возникает проблема перераспределения учеников по другим учреждениям. 605 мальчишек и девчонок вынуждены добираться до 13 школ, которые находятся на расстоянии трех и более километров от их домов. А в следующем учебном году в этих микрорайонах ожидается еще 245 первоклашек. «Словом, школа тут очень нужна», – заключила Ольга Чепрасова.

Алиса Денисова понимающе кивнула, однако перед ее взором предстал далеко не идеальный для возведения школы участок земли, одна часть которого в овраге, другая усеяна пригорками. Мало того, по словам строителей, делавших тут дорогу, рядом протекает речка – почти что ручей, но все-таки природный объект. Впрочем, и маленькие речушки, и овраги в Чувашии не редкость, а строители справлялись и с такими сложными проектами, как, например, возведение школы в микрорайоне «Волжский-3». Ну а речушку можно вывести в обход и «спрятать» в трубу – такой опыт у строителей, прокладывавших дорогу в «Залентье» имеется.

Осмотрев участок и обсудив сложности рельефа с экспертами, руководитель «ПроШколы» обнадежила, что, несмотря на сложности, проект может пройти отбор. «Участок, конечно, специфический, есть перепад высот, речка, – согласилась она. – Но мы будем совместно с республикой участвовать с этим проектом в отборе Минпросвещения России. До конца января подадим заявку на получение федеральной субсидии по демографической программе по строительству новых школ, которая как раз и решает проблему таких микрорайонов, где проживают семьи с детьми-школьниками. Мы со своей командой совместно с республикой будем максимально отрабатывать эту задачу, потому что здесь очень чувствуется острота вопроса, понятно, что родители очень переживают и хотят, чтобы их дети пошли в новую школу».

Если проект пройдет отбор, то он должен быть реализован не позднее конца 2024 года, подчеркнула Денисова. Это условие Минпросвещения для получения федеральной субсидии. Причем, к указанному сроку объект должен быть сдан в полностью оснащенном виде. Речь идет не только о строительстве здания, но и о наполнении учреждения необходимым комплектом оборудования, партами, учебными материалами, всем, что требуется для занятий физкультурой и спортом. Завершено должно быть и благоустройство территории.

Осмотрели гости и другие участки, предназначенные для строительства школ. Переговоры и детальное обсуждение проектов продолжились на совещании вместе с представителями ВЭБ.РФ, ООО «ПроШкола». Подробности читайте в ближайшем номере «Советской Чувашии».

Фото Олега Мальцева