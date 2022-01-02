Ученики из деревни Кашмаши Моргаушского района справили новоселье

Долгая дорога в школу

Об этой школе писали статьи и снимали видеосюжеты, о ней говорили между собой жители республики и велись обсуждения на просторах интернета. Правда, основной посыл такого пристального внимания — отрицательный. Строительство здешней школы оказалось очень «долгоиграющим» проектом.

«Строили, строили и наконец-то построили», — с интонацией облегчения, под бурные аплодисменты жителей деревни Кашмаши произнес глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев. И эти слова лучше всего отражают ситуацию, которая, к сожалению, нет-нет да возникает в республике при капитальном ремонте или строительстве школ. Вопрос соблюдения сроков работ — очень болезненный. Как показывает практика, решать его надо с самого начала — с составления правильной проектно-сметной документации. На это не раз обращал внимание и Глава региона Олег Николаев. Проблемы затянувшегося строительства кашмашской школы и периодические переносы открытия объекта коренятся во многом в проектировочных документах.

И все же, хоть и с полугодовым опозданием, 11 января в деревне Кашмаши состоялось торжественное открытие школы на 108 ученических мест, построенной в рамках национального проекта «Образование». Третью четверть здесь начали 84 ученика, в том числе 18 первоклассников.

Теперь уже все «страдания» позади: повторная экспертиза, подорожание стройматериалов, дополнительное выделение средств на окончание строительства, меняющиеся даты завершения всех работ… Сегодня в деревне Кашмаши своя современная и комфортная, а главное — востребованная школа.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы России: «Мы видим, что школа большая, рассчитана она всего на 108 детей, но в действительности мы понимаем, что эта школа может принять и больше. Но для этого надо, чтобы у школы была своя уникальность, чтобы родители стремились отдавать сюда своих детей. Здесь серьезный педагогический коллектив, дети будут вовлечены в дополнительное образование. Сегодня в этой школе есть все, а у детей горят глаза от желания учиться здесь».

Глава Моргаушского района Игорь Николаев сравнил новое учебное заведение с домом науки. Такое громкое сравнение допустимо, но в перспективе. О том, что кашмашская школа должна идти по пути аграрной «специализации», говорилось неоднократно. «Республика наша аграрная. Есть аграрный университет, развивается фермерство. В ближайшие две недели будет решаться вопрос по дополнительному оснащению школы именно по развитию аграрного направления. Глава республики Олег Николаев полностью поддерживает эту инициативу», — отметила депутат Госдумы Алла Салаева.

Но не это главное. Сбылась давняя мечта кашмашцев — у них появилась новая, комфортная, безопасная и долгожданная школа. Именно на важности этого момента сделала акцент Алла Леонидовна: «Важно, что сегодня в Моргаушском районе появилась еще одна школа. Если нет ни садиков, ни школ, то нет и мотивации для молодых семей. Главное — какие условия для жизни мы создадим». И в этой связи парламентарий похвалила руководство района и инициативную группу за настойчивость и дотошность, активное участие в этом принципиальном деле. «Одно дело — строить школу, другое — вникать во все детали и решать возникающие вопросы», — подчеркнула Алла Салаева.

КСТАТИ Общая стоимость строительства школы в деревне Кашмаши Моргаушского района составила 195 млн рублей. Двухэтажное здание школы вмещает 14 современных учебных классов, столовую на 60 посадочных мест, актовый зал, совмещенный со спортивным залом. При школе имеется спортивная площадка с резиновым покрытием, футбольное поле

с искусственным газоном.

Командную работу также отметил и вице-премьер правительства республики Владимир Степанов: «Благодаря совместному подходу мы видим это прекрасное здание и можем говорить об условиях, в которых будут получать образование дети».

Результат проделанной работы, конечно, скажется на образовании юных кашмашцев. Новая школа будет нацелена на подготовку специалистов села со школьной скамьи. По словам Дмитрия Захарова, министра образования республики, обучение в этой школе поможет детям быть востребованными в будущем специалистами.