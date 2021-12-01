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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Владимир Гутенев
председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле

«Научно-образовательный центр (НОЦ) «Инженерия будущего» объединил 6 регионов страны: Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области, республики Мордовия и Чувашия. Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальные партнеры центра — ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД»… Мы создали хороший и профессиональный каркас. Теперь надо приложить максимум усилий, чтобы это был мощный механизм, который бы работал долгие годы. Крайне важно, чтобы кооперация между вузами, институтами академии наук и индустриальными партнерами НОЦ давала конкретный результат».

Опубликовано: 28 декабря 2021 г.


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