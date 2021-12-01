Русский драматический театр готовится к 100-летнему юбилею

Началась череда праздничных мероприятий с презентации библиографического указателя — первого за годы существования театра сборника информации о посвященных ему статьях, брошюрах и книгах на русском и чувашском языках, вышедших в свет с октября 1922 года по первое полугодие 2021 года. Пособие, созданное специалистами Национальной библиотеки Чувашии, состоит из разделов: «История театра», «Постановки», «Режиссеры», «Актеры», «Художники», «Гастроли», «Афиши, программы». По словам главного составителя Надежды Филипповой, информация собиралась по крупицам. Зачастую имена актеров искали только по одному упоминанию и примерным годам жизни в самых разных источниках. Некоторые из материалов, например, афиши, находились в плачевном состоянии, их сканировали по частям, компоновали и реставрировали. В дальнейшем указатель будет дополняться новыми материалами о театре.