Школьникам республики ограничат посещение торгово-развлекательных центров

На очередном республиканском Оперштабе по коронавирусу Глава Чувашии Олег Николаев заявил о том, что ситуация сейчас в республике благополучная. Накануне новогодних праздников очень хочется ее сохранить, правда, для этого всем придется постараться: благополучие это очень хрупкое.

Мало того, что в республике низкий уровень иммунизации, так еще и новый штамм возбудителя болезни распространяется с большой скоростью. Всем нужно готовиться к тому, что его завезут и в республику. Поэтому на первый план выходит соблюдение мер безопасности. Для контроля нужно, чтобы мобильные группы работали, несмотря на выходные.

Глава республики поделился своими наблюдениями в крупных чебоксарских магазинах: «Проехался по различным торговым точкам, еще раз смотрел, как реализуются меры безопасности, насколько влияют введенные ограничения на посещаемость торговых центров и других объектов потребительского рынка. Честно говоря, такого снижения или пустоты относительно других годов не заметил. Достаточно также многолюдно, покупателей много. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении».

Однако, по мнению Олега Алексеевича, в гипермаркетах, где продают не только продовольственные, но и промышленные товары, нужно вводить ограничения по доступу. Но делать это надо так, чтобы люди смогли к ним подготовиться: успели вакцинироваться и получить куар-коды. Например, ввести их с 20 января следующего года. Сам Глава республики в выходные запланировал ревакцинацию и надеется, что жители Чувашии также воспользуются долгими выходными, чтобы сделать прививки.

Министр здравоохранения республики Владимир Степанов доложил, что лечебные учреждения к праздникам готовы, свободных коек для госпитализации достаточно, кислород поставляется без перебоев. Недавно были проблемы с одним из препаратов для лечения тяжелых пациентов, но они решены. Сейчас заболеваемость снижается, в стационарах больных ковидом-19 всего 12% от общего числа госпитализированных. Пока в Чувашии вакцинировано чуть больше 40%, а это мало. Поэтому пункты вакцинации, 56 стационарных и 15 мобильных, будут работать и 31 декабря, и 1-2 января. Кроме того, мобильные бригады готовы выехать по приглашению руководителей предприятий в любой момент.

ЦИФРА 123 тысячи жителей Чувашии старше 60 лет готовы к вакцинации

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила, что в республике все еще много больных гриппом и ОРВИ, хотя и наблюдается снижение заболеваемости. У школьников фиксируется грипп, в том числе и сезонный. Сейчас требуется организовать дифференциацию диагнозов, чтобы было точное понимание, кто болен гриппом или другим ОРВИ, а кто ковидом. Число внебольничных пневмоний также за последнюю неделю уменьшилось, их в республике 302 случая. Из них пневмонии, вызванные ковидом-19, составляют только 41%.

Для того, чтобы снизить распространение вирусных инфекций Надежда Луговская предложила отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях и перенести их там, где это возможно, на свежий воздух. И ограничить доступ в торгово-развлекательные центры детям до 14 лет без сопровождения взрослых.

Глава республики поддержал это предложение: школьников отправили досрочно на каникулы вовсе не для того, чтобы они разносили вирусы. Кроме того, Олег Николаев попросил решить вопрос вакцинации маломобильных и пожилых жителей республики. Нужно, чтобы не их привозили в прививочные кабинеты на специализированном транспорте, а к ним приезжали медики.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова заверила, что социальные работники сделают все, чтобы 123 тысячи жителей республики старше 60 лет, не имеющие противопоказаний к вакцинации, были привиты от коронавирусной инфекции как можно быстрее.