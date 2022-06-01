Оперштаб принял решение о приостановке обязательного масочного режима

Сегодня на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о приостановке обязательного масочного режима.

В пользу такого решения Глава Чувашии Олег Николаев привел несколько аргументов. Во–первых, заболеваемость последние несколько недель держится на стабильно низком и контролируемом уровне (позже этот аргумент подтвердили цифрами и фактами вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов и руководитель республиканского Роспотребнадзора Надежда Луговская). Во-вторых, с просьбой отменить маски к Главе республики много раз обращались и рядовые граждане, и представители бизнеса. В третьих, впереди важные большие мероприятия, включая празднование Дня республики, с участниками из разных регионов России. И в «праздничном» аргументе, отметим, тоже есть свой резон — выходить на трибуну делового форума в индивидуальном средстве защиты или отплясывать в маске под зажигательные песни Надежды Бабкиной, согласитесь, как-то не очень сподручно.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ■ Еще в середине февраля в республике каждый день заболевали коронавирусом больше тысячи человек. Сейчас новых случаев коронавируса — от 30 до 50 ежедневно. А уровень недельной заболеваемости по сравнению с серединой февраля снизился в 17 раз. ■ С учетом плановых показателей, вакцинацией на данный момент охвачено 76,9 проц. жителей Чувашии. А в группе лиц 60 лет и старше — лишь 68 проц. ■ 88 проц. выявленных случаев коронавируса сейчас протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Но отменить масочный режим — не значит вовсе забыть о коронавирусе. «Нам необходимо быть бдительными, соблюдать правила безопасности, которые позволяют сохранять необходимую стабильность, — подчеркнул Олег Николаев. — Это прежде всего проведение дезинфекции, соблюдение дистанционного режима». А пожилым людям на Оперштабе рекомендовали все-таки не забывать про маски в общественных местах и на транспорте. Ведь те, кому за 60, болеют коронавирусом в два раза чаще, чем люди помоложе, и в больницы тоже попадают чаще. И хоть многие граждане уже сами себе отменили масочный режим, и в магазинах, за редким исключением, надеть маску от покупателей не требуют, но старшему поколению лучше все же позаботиться о своем здоровье. В добровольном, разумеется, порядке.

А еще Глава Чувашии напомнил о прививках — как о «факторе, который оберегает от роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией». У многих срок действия вакцины уже истек или подходит к концу, сказал он. И сейчас, когда обстановка стабильная, можно спокойно сходить в пункт вакцинации, и самим прививку сделать, и коллег и родственников сагитировать.

КСТАТИ По данным Минздрава Чувашии, сейчас для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него в пяти медицинских организациях зарезервированы 449 коек. Это 4,9% от всего коечного фонда в республике. Четверть ковидных коек свободны.

Фото Олега Мальцева