Школьники остаются на «дистанте», игровые центры приостанавливают работу

Как бы ни хотелось чебоксарским родителям, чтобы их дети вернулись за школьные парты, дистанционное обучение, введенное с 27 января, пока продлится, причем не только для старшеклассников, как предполагалось ранее. Уроки дома продолжатся у всех школьников, за исключением разве что первоклашек.

Такие решения озвучил Глава Чувашии Олег Николаев сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу. «К сожалению, ситуация пока острая. Отмечается более напряженное развитие предполагаемого ранее сценария в амбулаторном сегменте», – сказал руководитель региона, имея в виду, что пациентов с ковидом, которые лечатся с помощью врачей на дому, становится все больше и больше.

Нужны резервы, чтобы помочь медикам, необходимо обеспечить вниманием людей, которые заболевают, в части доставки им лекарств, их сопровождения. «Все зависит сейчас от того, насколько мы дисциплинированно подойдем к мерам безопасности и всем принимаемым решениям по стабилизации ситуации», – подчеркнул Глава республики.

Первоклашек отправят на досрочные каникулы

Итак, дистанционное обучение в муниципалитетах республики, где оно уже было введено, продолжится, сообщил Николаев. В таком формате сейчас работают все школы в Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском районе, а также 36 образовательных учреждений в 18 городах и районах республики. С 14 февраля у учеников 1-х классов должны были начаться дополнительные зимние каникулы, так вот их перенесут на неделю раньше. То есть уже с понедельника ребят отправят на недельный отдых, все остальные классы – пока на «дистанте».

Дмитрий Захаров, министр образования и молодежной политики Чувашии: «Ситуация в отрасли образования сегодня остается довольно напряженной. Если в прошлую пятницу зафиксировали 1031 заболевшего ковидом, то на сегодня в списке – 1138 человек. На 4 февраля в республике дистанционно работают 54 школы из 18 городов и районов, а также 201 класс, 159 из них переведены на такой формат обучения из-за коронавируса, 42 – из-за ОРЗ и ОРВИ. В Чебоксарах ситуация близка к тому, чтобы стабилизироваться, но пока еще остается неудовлетворительной. На прошлой неделе было 584 заболевших, сегодня – 573. Поэтому решение Главы республики по продлению «дистанта» считаем правильным и своевременным».

Причем развлекаться детям в такие тревожные времена тоже не позволят. Глава Чувашии предложил запретить с сегодняшнего дня деятельность детских игровых парков в торговых центрах Чебоксар, Новочебоксарска и других муниципалитетах республики.

Напомнил также и о том, что по-прежнему нельзя проводить корпоративы и банкеты в заведениях общепита, даже имеющих статус свободной от ковида зоны. В этом моменте есть правовая неопределенность, согласился руководитель региона, поэтому в ближайшее время все нормативные документы будут приняты. Чтобы исключить недопонимание, алгоритм взаимодействия по обеспечению ограничительных мер будет еще раз рассмотрен на совместном совещании прокуратуры Чувашии, МВД, Роспотребнадзора и отраслевых ведомств.

«Если мы принимаем решения, и они не действуют, то очевидно, что вся наша работа и все прилагаемые усилия бесполезны. Нарушители, чувствуя такую «мягкость», продолжают игнорировать меры и только ухудшают обстановку», – констатировал Николаев.

Каждый четвертый заболевший – ребенок

Согласны с тем, что нужно продлить «дистант» для школьников и руководители министерств образования и здравоохранения республики Дмитрий Захаров и Владимир Степанов. Положительно отозвался на решения Главы республики и Роспотребнадзор. Ведь по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей выросла более чем в пять раз, а доля несовершеннолетних в общем потоке коронавирусных пациентов увеличилась с 18 до 28%. Каждый четвертый ковидный больной сейчас в Чувашии – это ребенок. В основном болеют дети от 7 до 14 лет.

По словам руководителя Минздрава, на амбулаторном лечении сейчас находятся свыше 9200 пациентов (86% от всех заболевших COVID-19), из них более 2200 детей (24,5 %), чего не отмечалось в предыдущую волну. «Ситуация с заболеваемостью детей в республике не только не стабилизировалась, а с нарастающим итогом прогрессирует в отрицательную сторону. Поэтому решения о продлении «дистанта» своевременны и правильны», – подчеркнул Владимир Степанов. Особое внимание уделено готовности больниц принять маленьких пациентов и подростков. По данным Минздрава, процент свободного коечного фонда для детей составляет чуть более 21%.

Всего же, как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач, в январе недельная заболеваемость COVID-19 выросла в десять раз. Среднереспубликанский уровень заболеваемости превышен в Комсомольском, Шемуршинском, Цивильском районах, Канаше и Алатыре.

Из-за «закрытого режима» соцработники получат доплату

Несмотря на то, что новый штамм коронавируса «бьет» по молодому поколению, по-прежнему в зоне особого риска остаются пожилые люди.

По поручению Главы республики, Минтруд Чувашии выделил 35 автомобилей с водителями для помощи медорганизациям. Как рассказала руководитель ведомства Алена Елизарова, с 31 января по 3 февраля было организовано более двух десятков выездов по доставке лекарств больным людям, проведению вакцинации и врачебных консультаций на дому. В 23 центрах соцобслуживания продолжают работать горячие линии.

Чтобы исключить опасные контакты с заболевшими, в 17 стационарных организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием на две недели введен режим изоляции. По словам министра, в закрытом режиме находятся не только подопечные, но и сотрудники. Соцработники, вынужденные работать в таких условиях, получат после завершения смены специальную доплату через региональное отделение Фонда социального страхования, заверила Алена Елизарова.

Лыжня России переносится до улучшения обстановки

Соцработники оповещают пожилых людей о необходимости прививаться от коронавируса. Однако в целом темпы вакцинации по республике по-прежнему остаются низкими, хотя динамика по некоторым муниципалитетам все же имеется, сообщил Владимир Степанов.

В регионе привито почти 72% населения от плана. Не достигли 60-процентного барьера Алатырь и Алатырский район, Шемуршинский и Янтиковский районы. Если же смотреть на «тепловую» карту Чувашии, оценивая ситуацию по коронавирусу в целом (с учетом количества заболевающих, госпитализированных, умерших и так далее), то на 21 января на ней еще были зеленые зоны, а сейчас вся республика «горит» красными оттенками, то есть находится в зоне высокого и очень высокого риска.

В связи с этим вполне логично со стороны Правительства Чувашии ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе и предстоящей Лыжни России, которая была запланирована на 12 февраля. Уже на днях должны были начаться районные этапы. Однако Минспорт Чувашии изучил, какие решения принимаются сейчас в Приволжском федеральном округе. Так, в Башкортостане Лыжню уже перенесли, еще в семи регионах такие варианты рассматриваются. Руководитель ведомства Василий Петров также предложил перенести большой лыжный забег до улучшения эпидемиологической обстановки.

«Если невозможно ограничить круг участников и полноценно обеспечить все требуемые меры безопасности (вакцинация, пцр-тестирование и так далее), однозначно отменяем все массовые мероприятия, включая спортивные и те, что проводятся на улице», – согласился Олег Николаев.