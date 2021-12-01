Как отметить Новый год и не попасть в больницу

Каждый год в разгар зимних каникул «скорые» привозят детей в больницы с самыми разными жалобами. Причем как малышей, так и подростков. Казалось бы, дети целый день дома под присмотром родителей, у них не должно быть проблем, но… Родителям тоже хочется отдохнуть, и возня с малышней круглые сутки далеко не всем по силам. Поэтому детям в такую пору разрешается больше, чем обычно. Во-первых, праздник, во-вторых, противостоять длительному детскому нытью даже самый стрессоустойчивый взрослый не в состоянии. Именно поэтому у детей случаются проблемы со здоровьем, а у взрослых — испорченные выходные. Конечно, болезни бывают в любое время года, но сегодня мы поговорим о тех случаях, когда можно «постелить соломку».

Суп по расписанию

Инна Егорова, главный специалист-эксперт по детской гастроэнтерологии Минздрава республики рассказала, как не потерять бдительность и не создать проблем себе и своим детям. Причем советы актуальны не только в отношении детей, но и взрослых. У них тоже частенько случаются «праздничные» панкреатиты, кишечные и желчные колики, когда приходится ложиться в стационар или даже на операционный стол. Поэтому тот, кто предупрежден, — вооружен.

— Начнем с того, что новогодний праздник для многих — это застолье. Так повелось веками практически во всех странах. И к нему принято готовиться заранее. На поздний ужин обычно припасены пара-тройка сытных салатов и закусок, фрукты, сладости и, конечно, горячее блюдо, на которое частенько не хватает сил. В ожидании этого ужина во многих семьях просто не обедают. А дети тем временем «кусочничают», перехватывая то печенье, то конфету, то тарелку оливье. И все это вперемешку с газированными напитками. Незрелый пищеварительный тракт ребенка не справляется с такой едой и начинает бунтовать. Еще бы, поджелудочной железе приходится вырабатывать дополнительные ферменты, желчному пузырю выбрасывать желчь, но сил на это у них просто нет. В лучшем случае все заканчивается коликами, а в худшем может приключиться приступ панкреатита или воспаление желчного пузыря.

Поэтому если ребенок идет на елку, где будут давать сладкие подарки, нужно договориться с ним, что он откроет свой подарок дома. И чтобы у него не было соблазна нарушить этот уговор, перед утренником обязательно покормить его горячим блюдом. Как бы вы не были заняты приготовлениями к новогоднему ужину, найдите время и покормите детей обедом. Праздник супу не помеха. Оливье и прочие салаты-винегреты не должны заменять обед: это слишком большая нагрузка для детских желудков.

Возникает вопрос, чем тогда порадовать детей во время новогоднего ужина, если они уже съели пюре с котлетой или тарелку борща? А вот тут есть возможность для творчества. Немного фруктового смузи или порция мороженого не причинят ребятишкам вреда и станут для них сюрпризом. Ну и, конечно, стоит позаботиться о напитках для них, приготовить сок, компот, морс и пусть пьют их через коктейльные соломинки — главное, чтобы они не были слишком сладкими.

После новогодней ночи старайтесь соблюдать режим кормления детей: праздник праздником, а горячий обед должен быть по расписанию.

Ватрушка повышенной опасности

Травмы в новогодние праздники случаются так же регулярно, как и наступление Нового года.

Игорь Ластухин, заведующий отделением травматологии и ортопедии Республиканской детской клинической больницы, сетует, что нынче родители совсем не знают, что такое техника безопасности и почему ее надо соблюдать. И не учат этому своих детей. Если девочки более осторожны от природы, то мальчики не желают прослыть «трусами» и оказываются потерпевшими чаще не только в праздники, но и в будни.

— Катание с горок — любимое занятие детворы. Но дети не задумываются о том, что трассы для этой забавы надо выбирать с умом. Иной раз даже папы, гуляющие с детьми, не придают этому значения, пока не случится непоправимое. Управлять летящей по склону ватрушкой очень сложно даже взрослому мужчине. Она развивает большую скорость, и, врезавшись в кусты, дерево или подскочив на бугорке, «сбрасывает» наездника. Как результат — переломы рук и ног, сотрясение мозга, которое не всегда проходит бесследно.

На заливе в Чебоксарах был случай, когда ватрушка с ребенком разогналась так, что перелетела через ограждение, и малыш с большой высоты упал на лед залива. К счастью, он выжил, но последствия травм, которые он получил, будут напоминать ему о происшествии всю оставшуюся жизнь. Не хочется портить настроение перед праздником, но каждому нужно знать о том, что катание в оврагах, с горок, на которых растут кусты и деревья, может привести даже к гибели. Поэтому кататься нужно только в специально отведенных для этого местах.

Петарды, фейерверки ежегодно становятся причиной инвалидности двух-трех подростков. Как правило, страдают мальчики, которым не объяснили, что если петарда взорвется в руке, то оторвет часть кисти. А если слишком близко стоять к фейерверку, то можно получить серьезные ранения и ожоги. Попавшие в такую переделку ребята признаются врачам, которые их оперируют, что не думали, насколько опасны взрывчатые вещества.

Искры не из глаз, а в глаза

Николай Кириллов, врач Республиканской клинической офтальмологической больницы, считает, что нужно объяснять детям, что может произойти, если искры бенгальского огня попадут в глаза.

— Частички горящего магния повреждают слизистую и впаиваются в нее. В таких случаях врачи под микроскопом вынимают каждую крошку, потом обрабатывают глаза специальными растворами. Затем пациенту приходится долго капать капли и закладывать мази, чтобы залечить ожоги. Это не просто неприятно, но еще и больно. Если пострадала радужка, то может образоваться бельмо, которое останется на всю жизнь.

Взрыв петарды или салюта рядом с лицом опасен тяжелейшими травмами, тут уже одним испугом не отделаться. Взрывная волна грозит ушибом глаза, после чего обычно происходит потеря зрения, а высокая температура повреждает веки и слизистые, горящие частицы могут проникнуть внутрь глаза. При тяжелых травмах приходится делать операции и потом долго лечиться. Всеми взрывными огнями гораздо безопаснее любоваться издалека!

Еще нужно не просто запрещать детям и подросткам направлять хлопушки в лицо другим, но и объяснять им, что такая «шутка» в лучшем случае закончится длительным лечением в больнице, а в худшем «шутник» может оставить человека слепым. И предупреждать своих чад, что на прогулках нельзя целиться снежками в лицо – ушиб глаза или даже проникающее ранение заканчивается плохо для пострадавшего.

Если все-таки случилось ЧП с вами или вашими гостями, не важно, из района республики или другого региона, немедленно поезжайте в больницу. Не надо самим ничего предпринимать. Врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы работают круглосуточно без праздников и выходных.

Ротавирус или отравление?

Оксана Яковлева, врач-инфекционист Городской детской больницы № 2, предостерегает родителей от того, чтобы они ставили диагноз своим детям самостоятельно. Так, если у ребенка поднялась температура и не спадает, нужно проконсультироваться у врачей. Инфекционная больница уже переполнена, поэтому если в стационарном лечении нет необходимости, ребенка не станут госпитализировать.

— О чем может говорить повышенная температура? Причин для этого много: от ковид-19 до отравления простоявшим в тепле салате. Но в расстройстве кишечника салаты могут быть и не повинны. Сейчас пищевые отравления случаются довольно редко. А вот ротавирус, его «коллеги» астро- и норовирусы разбушевались. Дети страдают от тяжелейшей диареи, иногда вирусными энтеритами могут болеть и взрослые.

Поэтому лучше перестраховаться и вызвать врача или даже «скорую», если ситуация явно вышла из-под контроля и нет возможности съездить в больницу самостоятельно. Обезвоживание для маленьких детей крайне опасно. Потому лечить эти заболевания народными средствами чревато серьезными последствиями. К тому же надо помнить, что у ковид-19 тоже есть кишечная форма.

Можно ли предупредить заражение кишечным энтеритом? Надо знать, что эти вирусы передаются воздушно-капельным путем, очень заразны в закрытых помещениях. Поэтому если есть возможность избежать массовых гуляний, елок, посещения праздников, где будет много людей, даже если это родственники, то неплохо было бы эту возможность использовать. А вот прогулки на свежем воздухе наоборот хороши.

А напоследок я скажу…

Кому не знакомо щемящее чувство того, что праздник прошел, а чуда не случилось? В старые добрые времена в Новый год у телевизоров собирались целыми семьями, чтобы в очередной раз посмотреть комедию про то, чем может закончиться безобидный поход в баню. И всем было весело. Но с тех пор многие телезрители постарели, и даже, казалось бы, вполне счастливый конец фильма может испортить настроение. Тоску по ушедшей молодости, разочарование происходящим. Как избежать этого?

Елена Калинина, главный специалист-эксперт психотерапевт Минздрава Чувашии, считает — чтобы Новый год встретить удачно, к празднику надо готовиться.

— Во-первых, надо отнестись к застолью философски: не готовить его слишком обильным и не стараться съесть и выпить все, что приготовлено. Ведь это не последний, а первый день нового года. Впереди еще столько замечательных событий. Во-вторых, постарайтесь отметить наступление очередного года с теми людьми, которые вам приятны, чтобы избежать досады и разочарования от общения, которое отнимает много сил. В-третьих, заранее продумайте сценарий новогодней ночи: приготовьте подарки, веселые тосты, может быть, прогулку после боя курантов. Даже если не все удастся воплотить в жизнь, такая подготовка создаст вам хорошее настроение. Надо понимать, что любой праздник только у нас в голове, и никто за нас праздничную атмосферу нам на блюдечке не принесет.

И пару слов от автора

Если вдруг вам впервые придется встречать Новый год в одиночестве, и вы по этому поводу переживаете, поверьте, в этом есть своя прелесть. Непременно нужно надеть нарядное платье или костюм, если вы не любитель пижамных вечеринок. Причесаться и сделать макияж. Но самое главное — договориться с кем-то из близких людей или родственников, чтобы во время боя курантов созвониться и пожелать друг другу счастья, здоровья и крикнуть «Ура!».