Накануне 40-летия Чувашской АССР

Фотографии Конона Белкова

«К торжественным дням сорокалетия республики неузнаваемо преобразилась Советская площадь нашей столицы. В центре ее на гранитном пьедестале предстал образ организатора Коммунистической партии и основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина», — писала в июне 1960 года газета «Советская Чувашия».

Годом раньше газета сообщала: «В течение 1959-1960 годов будет окончено благоустройство Советской площади. Здесь, как известно, будут сооружены памятник В.И. Ленину и капитальные каменные трибуны перед Домом Советов». Будто бы об одном и том же, а на самом деле о разных вещах. Дом Советов (сейчас это здание называют старым Домом правительства) стоял на улице Ленинградской, в апреле 1959 года перед входом в него установили закладной камень будущего памятника. Однако художественный совет при Министерстве культуры РСФСР решил, что при таком расположении монумент казался бы скорее принадлежностью этого большого здания, нежели городским памятником. Вот почему и сам памятник вождю мирового пролетариата, и «капитальные каменные трибуны» были вынесены на улицу Карла Маркса.

Работы по сооружению монументального бронзового памятника Ленину с гранитным постаментом, совмещенным с трибунами, начались в марте 1960 года. Чуть больше трех месяцев оставалось до юбилея республики, и, пока шли изготовление скульптуры и заготовка гранита, нужно было участок улицы К. Маркса за счет сквера расширить в сторону улицы Ленинградской, частично пересадить старые деревья и возвести железобетонное основание памятника. Дальше читаем «Советскую Чувашию»: «А как только прибыл гранит, в Чебоксары из Москвы приехала бригада монтажников-гранитчиков. До юбилея оставалось всего три недели, и многие чебоксарцы, наблюдая за их работой, высказывали опасение — не успеют. Теперь можно отдать этому коллективу должное, ибо он своим самоотверженным трудом перегнал время».

Сам памятник был отлит на Ленинградском заводе «Монументскульптура», высотой был шесть метров, поэтому отливался, доставлялся и устанавливался по частям. И опять читаем газету: «Силами общественности города была очищена вся строительная площадка, подготовлены газоны. А утром в день открытия памятника чебоксарцы изумленно ахнули: вокруг него зеленели канны и цвел жасмин. Всего ночь работал коллектив чебоксарских цветоводов над завершением зеленого оформления памятника. И он преобразился, органично вошел в зеленый массив сквера».

На снимке Конона Белкова — вечерняя площадь перед юбилейными торжествами.

Эта фотография сделана на следующий день — открытие памятника В.И. Ленину на центральной городской площади. Площадь продолжала называться Советской еще четыре года, затем ее переименовали, и первой демонстрацией, прошедшей в 1964-м по площади Ленина, была первомайская. С тех пор, в течение тридцати лет, все торжества, митинги и демонстрации проходили здесь. Ну а со временем все как-то незаметно перетекло на Красную площадь, которая до реконструкции называлась Театральной площадью, что, впрочем, и правильно — население росло, участников мероприятий становилось больше.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования 100-летия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.