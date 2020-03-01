Первомайская демонстрация на Советской площади. 1959 год

Оригинал фото

Фото из архива Национального музея

«В связи с предстоящим затоплением Красной площади Чебоксарским морем площадь у Дома Советов должна стать центральной площадью города. Она будет местом массовых демонстраций трудящихся. Одобрен вариант установки памятника В.И. Ленину перед зданием Дома Советов», — писала в сентябре 1956 года газета «Советская Чувашия».

Площадь Советов, или Советская площадь сформировалась после завершения постройки в 1957 году корпусов педагогического и сельскохозяйственного институтов и здания Чувашпромсовета (нынче администрация города). Перед Домом Советов в дни праздников стали устанавливать временные трибуны, а первая демонстрация прошла здесь в мае 1958 года. В апреле 1959 года перед входом в Дом Советов был установлен гранитный камень с надписью: «Здесь будет сооружен памятник В.И. Ленину, основателю Коммунистической партии и Советского государства». Всего на этом месте состоялось три первомайских и две октябрьских демонстрации, а вот торжеств, посвященных очередной годовщине Чувашской области, на ней не проводилось, так как со временем стали отмечаться только юбилейные даты, кратные пяти или десяти годам.

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В центре фотографии здание с шатровой крышей — это Спасская кладбищенская церковь (1795 год), вернее то, что от нее осталось. Левее нее видна кладбищенская часовня, за ней бывшее кладбище (так называемая «березовая роща»), а еще левее клуб «Электрик» — это послевоенное название построенного в начале 1930-х годов клуба строителей (сейчас ДК имени Якова Ухсая).

Собственно с постройки этого клуба здесь все и начиналось. В апреле 1934 года городское кладбище было передано Жилкомстрою для организации парка культуры и отдыха строителей. «Лица, желающие перенести могилы, надгробные памятники своих родных на новое кладбище, должны перевезти их не позднее 27-го апреля с.г.», — сообщала газета «Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия») в номере от 23 апреля. Наверное, были единичные случаи переноса захоронений, но в целом все осталось нетронутым. Может поэтому и не пользовался сад при клубе строителей популярностью у горожан. В 1936 году он был передан Горсовету, но и это не помогло. «В верхней части города Чебоксар есть парк – березовая роща. Рядом расположены стрелковый клуб, клуб строителей, аэроклуб, стадион. Есть все возможности, чтобы благоустроить сад, оборудовать площадки, аттракционы, построить буфет, читальню и т.п. Однако ничего этого не делается», — писала газета в июне 1939 года в статье «Беспризорный парк». А в октябре спрашивала «Почему Чебоксары до сих пор не имеют хорошего парка культуры и отдыха, где бы рабочие и трудовая интеллигенция могли отдохнуть после работы? Горсовет, очевидно, считает парком культуры и отдыха тот небольшой скверчик, который находится около грязной речушки Чебоксарки? Чебоксары имеют все возможности, чтобы иметь хороший парк. Прекрасным уголком для отдыха может явиться место между стадионом и клубом строителей».

В ноябре 1940 года заканчивается строительство Дома Советов, и сквер перед ним частично компенсирует отсутствие места отдыха. Потом — война. А сложись все по-другому, может быть сегодня центральный городской парк культуры и отдыха располагался за Дворцом культуры имени Якова Ухсая. Впрочем, и в 1960 году картина была та же самая: «К сожалению, до сих пор березовая роща находится в самом запущенном состоянии: забор во многих местах разобран, зелень поломана и затаптывается, никакого плана благоустройства этого массива нет. Горьким упреком стоят засохшие березы. У рощи нет заботливого хозяина», — писала тогда наша газета.

Хозяин нашелся в конце 1960-х годов, когда здесь началось строительство корпуса художественно-графического факультета педагогического института. Правда, при рытье котлована были потревожены старые захоронения. Дело, конечно, прошлое, но ДК имени Якова Ухсая, новые корпуса ЧГПУ, здание МФЦ построены на территории бывшего кладбища. В 1971 году кладбищенская церковь была окончательно разрушена. Через два года настал черед и часовни. А центральным городским парком культуры и отдыха (имени Н. Крупской) на долгое время стал тот самый «скверчик около грязной речушки».

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова