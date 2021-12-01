Когда завершится благоустройство двух городских объектов?

Больше тянуть время нельзя

Под занавес уходящего года в столице Чувашии вышла на финишную прямую реконструкция сквера у ДК «Салют» и Дубовой рощи. Однако с работами подрядчики справились не совсем вовремя. Поэтому глава Чебоксар Олег Кортунов четко дал понять — если и в этот раз сорвется сдача в эксплуатацию данных объектов, ответные меры будут жесткими.

Не вдаваясь в подробности, напомним, что и сквер ДК и Дубовая роща должны были радовать горожан своим новым видом задолго до наступления зимы. Но по техническим причинам преображение общественного пространства затянулось. И пока город постепенно погружается в атмосферу праздника, подрядная организация наносит последние штрихи на значимых для чебоксарцев площадках.

Глава города Чебоксары и депутаты горсобрания решили воочию убедиться в том, что работы близки, наконец, к завершению. 16 декабря их рабочий день начался у Дворца культуры «Салют» в юго-западном районе. Там уже освобожденная от строительной техники территория обрела вполне благоустроенный вид. Сухой фонтан, или, как его еще называют, пешеходный, перед главным входом в ДК, протестировали еще в ноябре. Выложена новая тротуарная плитка. А с другой стороны Дворца культуры уже готовы две игровые площадки, спортивные тренажеры, скамейки и пешеходные дорожки. Всем этим уже сейчас активно пользуются горожане. Но данная локация все еще считается незавершенной.

Олег Кортунов поинтересовался, что еще осталось сделать, чтобы можно было точно сказать, что ремонтные работы завершены. Выяснилось, что отсутствует освещение. Точнее, в ближайшее время подрядчиком должны быть устранены неполадки, на которые указал Гор-свет. После этого можно полноценно осветить как площадку перед ДК, так и территорию за ним. Так что можно сказать, что вопросы по этому объекту скоро окончательно решатся и до конца года сквер возле ДК «Салют» будет считаться полностью обновленным.

Лесной массив «Дубовая роща», расположенный вдоль проспекта Ивана Яковлева, в этом году тоже претерпевает кардинальные изменения. Теперь пешие прогулки по роще можно совершать по новым тротуарным дорожкам, а катаясь на велосипеде на специально отведенных дорожках, вы точно никому не помешаете. Предусмотрены здесь и спортивные, и событийные площадки, и территория для выгула собак. Дубовая роща будет иметь три входные группы с торговыми площадками и туалетами.

Сейчас на объекте завершается настройка и регулировка уличного освещения. По всей Дубовой роще применены 144 опоры для уличного света и 365 светодиодных светильников. Олег Кортунов и депутаты городского Собрания прошлись по всей Дубовой роще, чтобы оценить, насколько она готова полноценно функционировать согласно заявленному проекту. И как отметил мэр города, есть уверенность, что этот объект все же будет сдан до конца года.

Надо отметить, что люди, по крайней мере, из числа живущих в непосредственной близости с Дубовой рощей, уже давно гуляют здесь и являются свидетелями ее благоустройства. И многие говорят, что все изменилось в лучшую сторону и им нравится совершать прогулки в этом месте.