Когда завершится благоустройство двух городских объектов?

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Во время проверки Дубовой рощи, стало понятно, что этот объект привлечет к себе любителей прогулок на свежем воздухе. Фото cap.ru

Больше тянуть время нельзя

Под занавес уходящего года в столице Чувашии вышла на финишную прямую реконструкция сквера у ДК «Салют» и Дубовой рощи. Однако с работами подрядчики справились не совсем вовремя. Поэтому глава Чебоксар Олег Кортунов четко дал понять — если и в этот раз сорвется сдача в эксплуатацию данных объектов, ответные меры будут жесткими.
Не вдаваясь в подробности, напомним, что и сквер ДК и Дубовая роща должны были радовать горожан своим новым видом задолго до наступления зимы. Но по техническим причинам преображение общественного пространства затянулось. И пока город постепенно погружается в атмосферу праздника, подрядная организация наносит последние штрихи на значимых для чебоксарцев площадках.
Глава города Чебоксары и депутаты горсобрания решили воочию убедиться в том, что работы близки, наконец, к завершению. 16 декабря их рабочий день начался у Дворца культуры «Салют» в юго-западном районе. Там уже освобожденная от строительной техники территория обрела вполне благоустроенный вид. Сухой фонтан, или, как его еще называют, пешеходный, перед главным входом в ДК, протестировали еще в ноябре. Выложена новая тротуарная плитка. А с другой стороны Дворца культуры уже готовы две игровые площадки, спортивные тренажеры, скамейки и пешеходные дорожки. Всем этим уже сейчас активно пользуются горожане. Но данная локация все еще считается незавершенной.

Отрадно, что в городе появляется все больше благоустроенных площадок для детей и взрослых. Фото cap.ru

Олег Кортунов поинтересовался, что еще осталось сделать, чтобы можно было точно сказать, что ремонтные работы завершены. Выяснилось, что отсутствует освещение. Точнее, в ближайшее время подрядчиком должны быть устранены неполадки, на которые указал Гор-свет. После этого можно полноценно осветить как площадку перед ДК, так и территорию за ним. Так что можно сказать, что вопросы по этому объекту скоро окончательно решатся и до конца года сквер возле ДК «Салют» будет считаться полностью обновленным.
Лесной массив «Дубовая роща», расположенный вдоль проспекта Ивана Яковлева, в этом году тоже претерпевает кардинальные изменения. Теперь пешие прогулки по роще можно совершать по новым тротуарным дорожкам, а катаясь на велосипеде на специально отведенных дорожках, вы точно никому не помешаете. Предусмотрены здесь и спортивные, и событийные площадки, и территория для выгула собак. Дубовая роща будет иметь три входные группы с торговыми площадками и туалетами.
Сейчас на объекте завершается настройка и регулировка уличного освещения. По всей Дубовой роще применены 144 опоры для уличного света и 365 светодиодных светильников. Олег Кортунов и депутаты городского Собрания прошлись по всей Дубовой роще, чтобы оценить, насколько она готова полноценно функционировать согласно заявленному проекту. И как отметил мэр города, есть уверенность, что этот объект все же будет сдан до конца года.
Надо отметить, что люди, по крайней мере, из числа живущих в непосредственной близости с Дубовой рощей, уже давно гуляют здесь и являются свидетелями ее благоустройства. И многие говорят, что все изменилось в лучшую сторону и им нравится совершать прогулки в этом месте.

Олег Кортунов, глава города Чебоксары:

«Сегодня мы провели инспекцию двух объектов — сквера вокруг ДК «Салют» и Дубовой рощи. Объекты пока еще не сданы, но максимально приближены к завершению. Где-то не подключено освещение, не готовы до конца павильоны, но мы уверены — до конца года эти объекты будут готовы к сдаче. Подрядчики обещали завершить оставшиеся работы в срок, но если этого не произойдет, примем жесткие меры».

 

Опубликовано: 20 декабря 2021 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.