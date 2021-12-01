Искатель лунной пыли

Стоит зайти в книжный магазин или заглянуть на «раздачу» электронных книг, в глаза сразу бросается множество ярких обложек зарубежных и отечественных фантастических книг. Десятки имен, сотни названий, тысячи персонажей обрушиваются на нас шквалом приключений. Здесь и фэнтези, и альтернативная история, и космические одиссеи… Но неужели во всем этом великолепии не нашлось места для авторов из Чувашии? Или в нашей писательской среде нет специалистов такого профиля? Уж не кажется ли он «низким» жанром для местных «мастеров пера»? Вот сколько у меня возникало вопросов, пока я не открыл для себя книги Игоря Дручина.

«Тени лунных кратеров», «Полигон неожиданностей», «Шорохи пространства», «Ритм галактик», «Хрупкое время Ауэны» — пять по-разному одинаковых и одинаково разных произведений под одной обложкой. Каждое могло бы жить самостоятельно, но не было бы настолько ярким, как собранные в таком соцветии. С моей стороны последнее — не романтическое сравнение, а самая что ни на есть констатация факта. Роман, повести и рассказ настолько дополняют друг друга, что будучи сами по себе законченными вещами, все же имеют органическую целостность. Дух у них один, душа одна, если хотите…

Вы когда-нибудь пробовали яблоки, помидоры и огурцы, которые сформируют ваше настроение?! Причем не их вкусовые характеристики, а их генетическое умение повлиять на ваше эмоциональное состояние, их умение внушить вам некую кодовую программу действий? И вы при этом даже не знаете, что происходит…

Произведения Игоря Дручина отличаются качественной научной составляющей. В словосочетании «научно-фантастическая литература» он делает акцент на «научно…», и это несомненный плюс! Нет у него головокружительных приключений, «стрелялок» и «догонялок» и т.п. Здесь поиск сокровищ — обыденность, потому что сокровищем здесь являются не драгоценные камни и металлы как самоцель, а например, «лунная пыль», улучшив структуру которой, можно создать хороший, богатый полезными микроэлементами грунт и накормить всю базу…

В этом, по-моему, секрет неувядающего успеха советской научной фантастики. Там восприимчивость не только на подростково-эмоциональном фоне, а еще и — и даже больше! — на мыслительных взаимосвязях. Там есть о чем задуматься. Не случайно один из второстепенных персонажей дает ключевую формулу, какой ее видит сам автор: «основа науки — доказательность». Даже перевернув последнюю страницу и отложив книгу можно поразмышлять над прочитанным. Не знаю как кому другому, но мне это импонирует, поскольку книга должна учить. Подчеркну: не заучивать что-то из книги, а именно учить!

В книге много технических описаний, отчасти даже утомительных. Но это как посмотреть! — можно расценить это и как ненавязчивую попытку обучить навыкам первой помощи самому себе в экстремальных условиях. Кроме того, автор, например, знакомит с научными фактами, теориями и гипотезами о происхождении лунных кратеров, погружает в историю геологического происхождения почв и т.п. А для любителей «остренького» здесь и эксперимент представителей внеземной цивилизации над человеком…

Преподносится это не как урок для «второгодников», а как естественное погружение в тему для будущих «отличников». Каждому подспудно хочется иметь аттестат с одними «пятерками». Думаю, что втайне даже глубокий «троечник» мечтает однажды проявить себя так, чтобы у учителей глаза на лоб полезли! И благодаря книгам Игоря Дручина появляется возможность воплотить это стремление в жизнь. Проблема только в том, остались ли в школьном курсе подходящие предметы? Астрономию, вроде, собирались возвратить…

Сколько у нас в стране увидело свет научно-фантастических произведений? — тьма… И существенная их часть — техно- и технологоцентрична. Там человек без машины беспомощен. А Игорь Дручин демонстрирует именно силу человеческого характера, человеческих взаимоотношений: сплоченность, чувство плеча и неизменной поддержки друга — главные черты его героев. Как мало, на самом деле, такого в нашей реальной жизни! «Если друг оказался вдруг // и не друг, и не враг, а так…» — вот калька современного бытия, верно подмеченная одним из советских бардов. Поэтому и произведения Игоря Дручина — сюжетно незамысловатые, лишенные спецэффектов, покоряют. На фоне самоотдачи во имя человечества пестуются обычные чувства и эмоции: дружба, ответственность и долг, уважение и… любовь.

Даже «чрезмерно причастные к наукам», по тонкому юмору Игоря Дручина, не прочь улыбнуться «этим девчонкам в коротких мини-юбках с модными прическами». Каким мягким вкраплением в спектр человеческих чувств выглядит любовь! Внешне скупо выражена она в книге, а подумал и понял: прав автор — истинное чувство булыжником под ногами не валяется. Им не кичатся, не демонстрируют налево и направо — оно просто есть, и крепко связывает людей. На фоне разнузданной «любви» во многих современных произведениях какой далекой звездой оно кажется…

И главное, что получаешь как урок из произведений Игоря Дручина, — уважение к труду. Есть у него образы приспособленцев, «поисковиков лучшей доли», но это — мгновенные вспышки, проявившие себя и исчезнувшие. А с читателем остаются герои, самоотверженно идущие к цели, трудяги не ради наживы и личного блага, а «обчества ради». Именно так говорили наши предки, вкладываясь в нелегкий крестьянский труд или уходя на войну…

Главные герои Игоря Дручина — созидатели, творцы, первопроходцы! Можно много подобрать и других эпитетов, но самое существенное уже сказано: в фокусе внимания автора — человек труда. Тот, кого сегодня банально затерли в сторону, оттолкнули на обочину, лишили… И опять можно много дать формул, чтобы отразить неприглядную современную действительность отношения к рабочему люду.

Повести и романы книги «Хрупкое время Ауэны», названные интернетовской «Энциклопедией фантастики» трафаретными, как выразительный укор: вот о чем когда-то мечтали!.. а вы что?! неужели смысл жизни только в суете вокруг денег и общественного статуса?! бесхребетные вы, раз продались «золотому тельцу»! Где созидательный порыв, где самоотверженный шаг в неизвестность? Он — в будущем, по мнению Игоря Дручина, и иже с ним. И — в прошлом, для многих моих современников, которым лень прочитать хорошую книгу, задуматься над «вечными» вопросами и решить для себя: потребительствовать или созидать?.. Вот потому произведения уроженца поселка Смидович Дальневосточного края (нынче — Еврейская АО), с 1971 года связавшего свою судьбу с Чувашией, и остаются по-прежнему фантастическими… Это — книги-предостережения.

Вот ведь как получилось: я почти ничего не рассказал о книге, а все больше — о своих размышлениях под ее воздействием. Но, может, оно и к лучшему? Если что-то проглатывается залпом, то потом и не вспоминается, а тут — целый ворох вопросов. Прочитал книгу с таким удовольствием! Осталось после нее ощущение натруженного мозга. Разве это не замечательно? И не это ли повод с чистой совестью поставить очередную «отличную» оценку?

ОТ РЕДАКЦИИ

Это уже пятый выпуск рубрики «Время читать», которую ведет наш постоянный автор, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов. Рубрика будет выходить на страницах нашей газеты и дальше, рассказывая о других интересных и полезных книгах. А в ее рамках проводится конкурс на знание этих книг — вам надо ответить на вопросы автора. Присылайте свои ответы в адрес редакции или на электронную почту sch-viktorina@yandex.ru. Итоги мы планируем подводить ежеквартально.

Очередные вопросы викторины:

1. О какой «Системе» идет речь в произведениях Игоря Дручина и какова ее основная характеристика?

2. В чем, по мнению одного из героев, признак «самой высокой сознательности» человека?

3. «С одной стороны гордыня, с другой раболепство! Это ли не лучшая черта воспитания нашего общества?»

В какой ситуации прозвучали эти слова?

Федор Козлов