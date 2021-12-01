Новочебоксарск стал «городом детства»

Более 150 городов и сел России приняли участие во всероссийском конкурсе «Города для детей». Победителем среди муниципальных образований с населением 100 тысяч человек и более стал Новочебоксарск.

Напомним, этот конкурс уже 12 лет проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участвовать в нем могут большие, средние и малые российские города, а также районы и сельские поселения. Главное, чтобы в муниципалитете была создана дружественная среда, в которой хорошо бы жилось семьям с детьми и где юные граждане чувствовали бы себя защищенными.

С 2017 года Новочебоксарск представляет на конкурсе свои лучшие практики, занимая то второе, то третье место. Но нынче, наконец, одержал долгожданную победу. Как уточнили в администрации города, награждение победителей пройдет в конце декабря в Москве — в Совете Федерации.