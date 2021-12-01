В Чебоксарском районе начнут строить катера и яхты

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Градостроительный совет администрации Чебоксарского района одобрил размещение на территории муниципалитета завода по производству алюминиевых катеров и яхт. Перевод двух участков под объект из земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленных утвержден на последнем заседании правительства республики.
Инвестор намерен вложить в проект свыше 100 млн рублей собственных средств и кредитных ресурсов. На новом предприятии планируют создать более 80 рабочих мест. Как отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, использование земельных участков для размещения объектов производственной базы соответствует документам территориального планирования. Ожидается, что инвестор приступит к работам в ближайшее время.
Комментируя проект, Глава республики Олег Николаев заверил, что правительство поддерживает новые производства и продвигает их продукцию. «Возможности у инвесторов расширяются благодаря инициативам Президента страны, который много внимания уделяет развитию экономики на основе современных инновационных решений. Так, с 2022 года начнет действовать новая мера поддержки частных индустриальных парков и промышленных технопарков», — подчеркнул он.

Опубликовано: 9 декабря 2021 г.


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