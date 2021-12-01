Житель Чебоксар прославился на всю страну, разбив витрину с алкоголем

В федеральные новостные ленты попал мужчина, который разбил в магазине 275 бутылок элитного алкоголя. По данным МВД по Чувашии, случай произошел вечером 5 декабря в одном из магазинов по улице Богдана Хмельницкого. 37-летнего горожанина, устроившего погром, задержали сотрудники Росгвардии и передали его подъехавшим полицейским. По словам задержанного, его разозлило замечание, сделанное продавцами магазина, ну а бутылки он разбил случайно, неудачно облокотившись на прилавок. Однако на видео, которое попало в новостные каналы, отчетливо видно, как мужчина, стоя у прилавка с алкоголем, тщетно пытался открыть одну бутылку, затем с размаху разбил ее. После чего, видимо, войдя в раж, стал скидывать с полок на пол и другие бутылки. Как докладывают в МВД, разгневанный посетитель причинил ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.
Опубликовано: 9 декабря 2021 г.
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