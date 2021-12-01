Школы республики получили 37 новых автобусов

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Юные пассажиры смогут с комфортом добираться до школы на этих новеньких автобусах. Фото Максима Васильева

Сегодня на площади Республики состоялась передача партии автотранспорта учебным заведениям Чувашии. Из 37 автобусов пять останутся в Чебоксарах, остальные машины распределили по районам республики.
Как сказал вице-премьер правительства республики Владимир Степанов, сегодня в Чувашии осуществляется ряд региональных и федеральных программ, которые улучшают и качество образования, и условия получения образовательных услуг. Речь не только о возможности довозить детей до школ, но и о модернизации самих учебных учреждений. «С прошлого года шла активная работа в этом направлении, и сегодня она еще больше набирает темпы, что позволяет детям получать образование в комфортных современных условиях», — отметил, в частности, Владимир Степанов.

Один из новых автобусов направится в Эльбарусовскую среднюю школу. Фото Максима Васильева

Новые автобусы школы Чувашии получили за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Они должны заменить те машины, которые отработали десять лет и морально устарели. Помимо этого, автобусы будут использоваться на новых школьных маршрутах в крупных муниципалитетах. «Все автобусы оборудованы необходимыми техническими средствами безопасности. Это проблесковые маячки, система «Глонасс», удерживающие ремни — все то, что позволяет перевозить детей безопасно», — отметил министр образования республики Дмитрий Захаров.
«В нашей школе уже есть два автобуса, но один по техническим причинам не может использоваться и будет заменен новым. Конечно, это приятно, что у нас есть возможность пересадить наших детей на новые автобусы. Надеемся, что в этом автобусе детям будет тепло, комфортно, а самое главное, безопасно», — поделилась своими впечатлениями директор школы № 1 села Батырево Наталия Андреева.
К слову, за последние пять лет в общеобразовательные организации республики поставлено более 220 школьных автобусов. В республиканском бюджете на следующий год на закупку школьного транспорта предусмотрено более 35 млн рублей.

Фото Максима Васильева: 




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Опубликовано: 2 декабря 2021 г.


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