Добровольцы Чувашии собрались на «Доброфорум»

Чувашия входит в ТОП-10 регионов по активности добровольцев и добровольческих организаций

В преддверии Международного дня добровольца на прошлой неделе состоялся очередной форум добровольцев Чувашии — «Доброфорум».

В этом году участниками мероприятий форума стали около трехсот представителей волонтерских объединений муниципальных районов и городских округов, образовательных организаций республики, органов исполнительной власти. Перед ними выступили приглашенные эксперты Федерального агентства по делам молодежи (Республика Удмуртия, город Москва), а также региональные эксперты в сфере развития добровольчества.

В своем обращении к добровольцам Глава республики Олег Николаев подчеркнул важность их работы: «Занимаясь волонтерством повседневно, системно, а главное, вовлекая в этот процесс новых людей, вы являетесь ядром современного гражданского общества. Являетесь для нас, органов государственной власти, важным партнером в решении, казалось бы, порой незначимых с точки зрения масштабов, но важных с личностной точки зрения вопросов, проблем и ситуаций».

В настоящее время на территории Чувашии зарегистрировано семь крупных добровольческих объединений. Три волонтерских центра региона входят в состав Ассоциации волонтерских центров России. В 26 муниципалитетах республики созданы волонтерские муниципальные штабы. И если в прошлом году к волонтерскому движению присоединилось 50 тысяч человек, то в 2021 году в добровольческую деятельность на территории республики было вовлечено свыше 64 тысяч человек. «Хорошо, что есть такая практика, как продвижение добровольчества», — отметил в этой связи и.о. министра образования и молодежной политики республики Алексей Лукшин.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии «Волонтерское движение, которое стремительно развивается в Российской Федерации, достаточно активно ширится и в Чувашской Республике. Благодарю каждого человека, независимо от возраста, места жительства и направления приложенных усилий, за добро в отношении ближнего, за активную позицию… Прийти на помощь ближнему в трудную минуту всегда являлось традицией чувашского народа, о чем ярко свидетельствует такой обычай, как ниме».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году 828 волонтеров Чувашской Республики помогали жителям республики в голосовании за объекты благоустройства. С помощью волонтеров было принято почти 38 тысяч голосов. По словам вице-премьера и главы Минстроя республики Павла Данилова, не все жители региона могут воспользоваться новыми электронными средствами для голосования, и в этом случае только благодаря волонтерам можно было получить объективные результаты.

Многое было сказано и о работе волонтеров в период пандемии, когда они объединялись для решения важной для всех нас задачи. А в ходе Всероссийской переписи населения 278 волонтеров Чувашии оказывали консультационную помощь на выездных переписных участках, консультировали граждан по общим вопросам переписи, рассказывали о возможности принять участие в переписи на переписных участках или в МФЦ.

Помимо этого, региональные активисты ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России», а с 2020 года — в Международной премии #МыВместе. Как считает Игорь Филиппов, руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», добровольчество — это не всегда только отдача. «Волонтерство это больше, чем отдавать и помогать, это еще и приобретать. Приобретать новые знакомства, новые навыки и новые эмоции. Волонтерство — это возможности. И эти возможности безграничны», — считает Игорь Филиппов.