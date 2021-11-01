В День чувашской вышивки новорожденным подарят распашонки с национальными узорами

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Малыши, появившиеся на свет 26 ноября, получат в подарок распашонки с чувашскими узорами. Впервые, напомним, акция, названная «Рожденный в вышивке», состоялась в прошлом году при поддержке Союза женщин Чувашии. Вчера Глава Чувашии Олег Николаев дал старт второй по счету акции: в Чебоксарах, в Музее чувашской вышивки, главврачам перинатальных центров республики передали 50 комплектов для новорожденных, украшенных чувашскими орнаментами. А завтра в рамках проекта «Вышитая Чувашия» публике будет представлена необычная карта республики, которую по фрагментам вышивали мастерицы из районов и городов.

«Веками вышивка на одежде исполняла роль оберега для чувашского народа, — отметил Олег Николаев в своем поздравлении ко Дню чувашской вышивки. — Сегодня пришел наш черед охранять это национальное достояние. Радует, что в учреждениях культуры активно проводятся мероприятия по возрождению, сохранению и популяризации чувашской вышивки. В этом огромная заслуга мастериц-вышивальщиц, которые закладывают традиции празднования Дня чувашской вышивки и многое делают для того, чтобы нынешняя молодежь больше интересовалась ремеслом предков».
Опубликовано: 25 ноября 2021 г.


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