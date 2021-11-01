Главное слово в каждой судьбе

В детстве мы любим мам просто так — за то, что они есть, что с ними не страшно, — мир рядом с мамой всегда будет светлым и добрым. Став взрослыми, мам мы любим не меньше. Но к дочерне-сыновьей любви прибавляется и огромная благодарность — мы уже понимаем, как много сделали для нас наши любимые мамы. Какие мамины уроки запомнились, помогли в жизни? Рассказывая о своих самых родных людях, участники нашего опроса вспомнили и об этом…

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии:

— Только мамы умеют ненавязчиво учить нас главным в жизни вещам. И я до сих пор вспоминаю мудрый поступок своей мамы, оценить который, правда, смогла не сразу… Дело было в 80-е годы, мама, учительница математики, сумела где-то достать красивые импортные шторы. Она повесила их на кухне, ушла на работу, а мы с сестренкой Катей вдвоем остались дома, на карантине. Из него я сшила сестренке платье по последнему, как мне казалось, писку моды, и села ждать маму — очень хотелось, чтобы она оценила обновку и похвалила меня.

И вот мама пришла, увидела штору, села у края стола и заплакала. Тогда я не понимала, почему она плачет. А сейчас очень даже понимаю, какую гамму чувств мама тогда испытала, учитывая и материальное положение семьи, и то, как сложно было в те времена купить хорошую вещь. Но мама поступила мудро — не стала ругать дочку, читать ей мораль. Она поняла, что это была не шалость, а творческий порыв ребенка. Злополучную штору сняли, и инцидент на том был исчерпан: мы с сестренкой скакали около мамы и были очень довольны. Сейчас я хочу сказать спасибо маме за этот мудрый урок. Он со временем помог мне понять: шторы и прочие материальные блага — это не самое главное в жизни

СЕРГЕЙ УШАКОВ,

директор филиала «Марий Эл и Чувашия» Т Плюс:

— Моя мама, Раиса Васильевна Ушакова, научила меня очень важным в жизни вещам: быть целеустремленным, независимым, самостоятельным. Даже в житейских мелочах. И учила она этому не как-то специально, путем наставлений, а в повседневных делах, в рутине будней.

Мама по-прежнему живет в моем родном городе, в Перми. Обязательно поздравлю ее с этим прекрасным праздником — Днем матери. Для меня общение с ней, каждая личная встреча очень дороги. В детстве летом я часто отдыхал в лагерях, но всегда с большим нетерпением ждал родительского дня. Снова увидеть дорогого человека после разлуки — всегда счастье. И мне бы хотелось, чтобы это счастье — возможность видеть маму, говорить с ней, чувствовать ее тепло, помощь ее советов — ценил и берег каждый.

ЛАНА ПРУСАКОВА,

серебряный призер чемпионата мира по фристайлу:

— Больше всего я благодарна своей маме Светлане Юрьевне за то, что она научила меня принимать собственные решения. Конечно, она часто дает советы, высказывает свою точку зрения, однако окончательное решение, относящееся к моей жизни, всегда принимаю я.

Конечно, она часто дает советы, высказывает свою точку зрения, однако окончательное решение, относящееся к моей жизни, всегда принимаю я. Сколько себя помню, не было такого, чтобы мнение мамы перевесило мое собственное, но я всегда к ней прислушиваюсь и очень ценю ее советы. Мама очень сильно переживает за меня, когда я выступаю на этапах кубка мира, и поэтому предпочитает не смотреть трансляции состязаний. Уже после окончания спортивного сезона я приезжаю домой и люблю читать своей маме вслух романтические произведения Александра Полярного.

ДАРЬЯ ШОКЛЕВА,

дочь руководителя детского медиа-центра «Куча мала!» Марии Шоклевой:

— Мама поверила в меня, подарила мне новую мечту, а еще наглядно, на примере закона Мерфи, научила — не всему, что давно известно, можно верить. В программе «Бухты-барахты», где я была корреспондентом, мы экспериментировали и кидали бутерброды с маслом. Делали это с разной силой, под разным углом и далеко не все бутерброды падали маслом вниз!

Пришла я в журналистику, кстати, вдохновившись маминым примером. Таких светлых, жизнерадостных и заряжающих энергией людей, как она, надо еще поискать! Мечтала, вот вырасту, стану репортером, буду всегда в гуще событий. Но все меняется… Несколько лет назад я нашла картинку в интернете и попыталась ее перерисовать. Получилось, честно говоря, не очень… Мою работу увидела мама. Я, честно, ожидала любую ее реакцию, ведь она сама с детства хорошо рисует.

Но каково было мое удивление, когда она сказала: «Даша, а давай ты попробуешь сходить на пробное занятие в художественную школу?» В тот день она помогла мне определиться с профессией — стать дизайнером. Сейчас я учусь в 7 классе, уже три года с большим энтузиазмом хожу в Академию искусств и делаю успехи.

Мы рисуем на графическом планшете, работаем с программой 3ds max (недавно дом смоделировали), а год назад я научилась рисовать в фотошопе.

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА,

заведующая чебоксарской библиотекой имени Валентины Чаплиной:

— У мамы моей была непростая судьба. В четыре года она осталась одна, ее вывезли из блокадного Ленинграда. Несмотря на все сложности, в жизни ей очень повезло, потому что вырастили ее замечательные люди — мои бабушка с дедушкой, жители села Порецкое.

Свою жизнь мама посвятила педагогике, поэтому у нас всегда был порядок и дисциплина. Кто вырос в семье, где есть учителя, знает, насколько это ответственно: ты должен быть примером для других учеников и одновременно не должен выделяться. Наверное, сейчас с таким посылом по жизни и я иду. Жизнелюбие и умение находить общий язык с людьми — это все у меня от мамы. Как и она, я стала учителем и сейчас являюсь заслуженным работником образования Чувашской Республики. По образованию я историк, но, как и мама, много времени уделяю творчеству. В нашей семье до сих пор сохранились домашние сборники, написанные маминой рукой и стихи, которые она посвящала своим друзьям и близким…

ЕВГЕНИЯ ЛЕВАНОВА,

пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике:

— С мамой, Екатериной Леонидовной, я могу посоветоваться по любому вопросу. Но совет советом, а решение, как мама мне всегда говорит, должна принимать я сама. Каким бы оно ни было, мама меня поддержит. Ее поддержку я чувствовала всегда, даже если не повезло на выступлении или получила низкую оценку в школе.

С одиннадцати с половиной лет я жила в Нижнем Новгороде, одна, без родителей, училась в областном училище олимпийского резерва. Но мама находила время и каждые две недели приезжала ко мне: учила стирать, наводить порядок, гладить, проверяла домашние задания. Эти дни для меня всегда были настоящим праздником.

Очень многому мама научила меня: уважать старших, быть гостеприимной, не унывать, верить в себя, постоянно учиться чему-нибудь новому… Я могу долго перечислять. Один из главных ее уроков — всегда анализировать случившееся, причем как хорошее, так и плохое. Потому что из всего можно извлечь опыт, это полезно.

Особенно благодарна маме за то, что она никогда на меня не давила и не давит: она всегда дает возможность мне самой наступить на грабли или обойти их. А еще моя мама научила меня ни на кого не обижаться и не бояться спрашивать у взрослого и более опытного человека совета или объяснения того, что мне непонятно.

Благодаря маме я поняла, что в жизни, как и в спорте, победу определяет сила духа. А победа ведь не всегда измеряется медалями. Поздравить с победой может любой, а вот утешить и поддержать — только мама. Моя мама как никто другой знает, какой ценой достается не только награда, но даже шанс надеть форму национальной сборной нашей страны.

Я могу не стоять на пьедестале, могу проиграть соперницам, могу больно упасть, получить травму, плакать из-за пустяка, но я знаю, что за моей спиной стоит моя сильная мама.

АВГУСТА УЛЯНДИНА,

народная артистка Чувашии:

— Моя мама, Римма Афанасьевна, родилась в Вурнарском районе, вышла замуж и стала жить в деревне Бреняши Шумерлинского района. У нее была тяжелая работа в колхозе, в четыре утра она вставала, шла на ферму доить коров. А в восьмом часу возвращалась домой и принималась за хозяйство — надо было затопить печь, натаскать воды, ухаживать уже за своей скотиной… И когда же было тут детей воспитывать? А ведь нас у нее было пятеро! Порой ей настолько было тяжело, что она просто подходила, обнимала меня и ничего не говорила, наверное, уже не хватало сил. Тем не менее я ощущала себя самой счастливой, окруженной любовью и заботой.

Главное, чему научила меня моя мама, — трудиться не покладая рук, быть терпеливой, любить свое дело… До сих пор помню мамин запах (она пахла сеном), помню, какие шершавые и натруженные у нее были руки. Мне нравилось расчесывать ее длинные волосы, в это время она отдыхала. Мы с мамой много пели, часто — за работой. У нее от природы был потрясающий слух, она была умной и мудрой, знала много пословиц, сказок, считалась знатоком народных традиций. А какой рукодельницей была! До сих пор храню сшитые ею платья.

Считаю, что мама — самое высокое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце. Это безграничная любовь и иной раз даже желание отдать собственную жизнь за своего ребенка…

Подготовили Анастасия Ковалева, Ольга Казакова, Игорь Васильев, Елена Тры, Екатерина Александрова, Николай Архипов, Дарья Сергеева