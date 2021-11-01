В Чебоксарах наградили победителей конкурса «Строителям безмолвных рубежей посвящается»

Ноты, слова и частичка души

В Чувашском государственном театре кукол состоялась церемония награждения победителей конкурса «Строителям безмолвных рубежей посвящается». Специально для гостей вечера в зрительском фойе на информационных экранах транслировались фрагменты видеороликов–победителей и лучшие присланные на конкурс песни.

Конкурс проходил под патронажем Минкультуры и Минцифры Чувашии, а также Союза женщин республики. Свои силы решились испытать около пятисот человек со всех уголков республики. Только песен поступило более сотни — как на русском, так и на чувашском языках. В итоге в альбом «Строителям безмолвных рубежей посвящается» вошли семь лучших работ.

Среди них оказалась и песня «Лети, голубка», музыку и текст к которой сочинил сотрудник Цивильского Дома культуры Александр Никифоров. В конкурсе молодой человек принял участие случайно: песню он написал для спектакля, на чувашском языке. Но работа настолько понравилась коллегам, что они отправили ее на конкурс. Творчество молодого человека оценили организаторы и предложили Александру продублировать творческую работу еще и на русском языке. «Мне нравятся оба варианта песни, — признался корреспонденту «СЧ» музыкант. — Хотя они довольно разноплановые, думаю, это творчество будет близко многим, ведь у каждого в семье есть люди, связанные с фронтом, кто-то вернулся с войны, а кто-то нет…»

РОДИОН ГАЗМАНОВ, председатель жюри конкурса, эстрадный певец и музыкант: «Отрадно, что Чувашия первая подняла тему, которая отражает историю всей страны. Мы должны делать все, чтобы сохранить память о героях тыла и передать ее подрастающему поколению. Тем более через творчество эта тема проникает глубоко в душу».

По словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, инициатива Главы Чувашии Олега Николаева по-настоящему всколыхнула всю республику. К мероприятиям, посвященным Сурскому и Казанскому оборонительным рубежам, с удовольствием подключились все дома культуры и библиотеки. И теперь чествование тыловиков и памяти об их подвиге стало всенародным делом.

О своих родственниках, служивших Родине верой и правдой на фронте и работавших на оборонительных рубежах, никогда не забывали другие участники конкурса. Семья Виноградовых выпустила фильм, с которым и заняла второе место на конкурсе видеороликов. По словам учительницы английского языка Ядринской средней школы Светланы Виноградовой, вместе со своей дочкой Людмилой и ее двоюродным братом Евгением Семеновым ролик они посвятили прабабушке Матрене Сергеевой — участнице строительства оборонительных рубежей. Будучи беременной, на третьем месяце, она работала наравне со всеми в Красночетайском районе.

В разговоре с корреспондентом «СЧ» Светлана Виноградова призналась: будучи ребенком, она не понимала, о каких окопах рассказывала бабушка, а когда 2021 год был объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, все встало на свои места. Подвиг родственницы в тылу настолько тронул семью Виноградовых, что они побывали на реке Суре, в местах тех исторических событий.

На Ильиной горе, где прошла часть съемок, окопы практически заросли, но их очертания по-прежнему видны. На ребятишек, которые еще учатся в средних классах, это произвело неизгладимое впечатление. «Мы много знаем о подвигах солдат, но так мало знаем о подвиге в тылу», — поделился мыслями девятиклассник Евгений Семенов. Для своего фильма школьники использовали материалы из семейных архивов, а также попросили своего дедушку рассказать о воспоминаниях, связанных с его родителями. За сутки ребятишки выучили текст, который написала Светлана Виноградова, и сняли ролик на фоне родного дома в селе Николаевском Ядринского района. Кстати, этот дом некогда своими руками построили их прабабушка и прадедушка, вернувшиеся с войны.

«Идея проведения конкурса короткометражек родилась у нас спонтанно, но переродилась в настоящее народное творчество, — рассказала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. — Определить победителей было очень сложно, ведь каждый автор вложил в работу частичку своей души. Ребята выступали и актерами, и режиссерами, и монтажерами».

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы России: «Большой объем работы был проделан в этом году в память о трудовом подвиге бабушек и прабабушек. Этот конкурс показал, что мы с вами готовы писать стихи, сочинять песни. Отрадно знать, что память о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей живет в наших сердцах. Мы сопереживаем, создаем события, которые ложатся на бумагу и становятся историей, которой будут гордиться наши дети».

Лучшей видеоработой был признан фильм, выполненный командой Алатырского технологического колледжа. По словам педагога-организатора Елизаветы Сидельниковой, работать над фильмом с ребятами из студенческого совета пришлось в 30-градусный мороз, поскольку сроки уже поджимали. От сильного холода батарейка на фотоаппарате быстро разрядилась, и снимать пришлось на старенькую видеокамеру. Вооружившись лопатами, дровами и укутавшись в пуховые платки, ребята в валенках, лаптях и фуфайках вместе с организатором отправились в лес снимать часть кадров, а потом поехали на конный двор доснять оставшиеся сцены.

Несмотря на холод, никто из девяти студентов, участвовавших в съемках, не бросил затею. Напротив, ребята вжились в образы и постарались передать атмосферу тех годов. Так в фильме появляются сцены, где в лютый мороз девочка снимает обувь и с голыми ногами сидит на стоге сена. Сам фильм студенты отсняли за один день, а вот на написание текста, монтаж и озвучку ушло три дня. К творческому процессу над видео подключились не только студенты и преподаватели, но и родственники ребятишек. Так текст и историческую справку помогал составлять преподаватель истории, часть реквизитов предоставил местный Краеведческий музей.

«Большая радость, что в процессе участия в творческом конкурсе жители Чувашии переосмыслили историю и смогли по-настоящему передать мысли и эмоции участников этого тяжелейшего строительства», — подвела итоги председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Благодарственные слова были сказаны и в адрес партнеров конкура, которые помогли вывести его на федеральный уровень.