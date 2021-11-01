В Чебоксарах наградили победителей конкурса «Строителям безмолвных рубежей посвящается»

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Жюри высоко оценило песню этно-фолк группы «Ярды» и Августы Уляндиной «Сурский сухопляс». Фото cap.ru

Ноты, слова и частичка души

В Чувашском государственном театре кукол состоялась церемония награждения победителей конкурса «Строителям безмолвных рубежей посвящается». Специально для гостей вечера в зрительском фойе на информационных экранах транслировались фрагменты видеороликов–победителей и лучшие присланные на конкурс песни.
Конкурс проходил под патронажем Минкультуры и Минцифры Чувашии, а также Союза женщин республики. Свои силы решились испытать около пятисот человек со всех уголков республики. Только песен поступило более сотни — как на русском, так и на чувашском языках. В итоге в альбом «Строителям безмолвных рубежей посвящается» вошли семь лучших работ.
Среди них оказалась и песня «Лети, голубка», музыку и текст к которой сочинил сотрудник Цивильского Дома культуры Александр Никифоров. В конкурсе молодой человек принял участие случайно: песню он написал для спектакля, на чувашском языке. Но работа настолько понравилась коллегам, что они отправили ее на конкурс. Творчество молодого человека оценили организаторы и предложили Александру продублировать творческую работу еще и на русском языке. «Мне нравятся оба варианта песни, — признался корреспонденту «СЧ» музыкант. — Хотя они довольно разноплановые, думаю, это творчество будет близко многим, ведь у каждого в семье есть люди, связанные с фронтом, кто-то вернулся с войны, а кто-то нет…»

РОДИОН ГАЗМАНОВ, председатель жюри конкурса, эстрадный певец и музыкант:

«Отрадно, что Чувашия первая подняла тему, которая отражает историю всей страны. Мы должны делать все, чтобы сохранить память о героях тыла и передать ее подрастающему поколению. Тем более через творчество эта тема проникает глубоко в душу».

По словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, инициатива Главы Чувашии Олега Николаева по-настоящему всколыхнула всю республику. К мероприятиям, посвященным Сурскому и Казанскому оборонительным рубежам, с удовольствием подключились все дома культуры и библиотеки. И теперь чествование тыловиков и памяти об их подвиге стало всенародным делом.
О своих родственниках, служивших Родине верой и правдой на фронте и работавших на оборонительных рубежах, никогда не забывали другие участники конкурса. Семья Виноградовых выпустила фильм, с которым и заняла второе место на конкурсе видеороликов. По словам учительницы английского языка Ядринской средней школы Светланы Виноградовой, вместе со своей дочкой Людмилой и ее двоюродным братом Евгением Семеновым ролик они посвятили прабабушке Матрене Сергеевой — участнице строительства оборонительных рубежей. Будучи беременной, на третьем месяце, она работала наравне со всеми в Красночетайском районе.
В разговоре с корреспондентом «СЧ» Светлана Виноградова призналась: будучи ребенком, она не понимала, о каких окопах рассказывала бабушка, а когда 2021 год был объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, все встало на свои места. Подвиг родственницы в тылу настолько тронул семью Виноградовых, что они побывали на реке Суре, в местах тех исторических событий.

Лучшие видеоролики участников конкурса еще до начала мероприятия транслировались на специальных экранах. Фото cap.ru

На Ильиной горе, где прошла часть съемок, окопы практически заросли, но их очертания по-прежнему видны. На ребятишек, которые еще учатся в средних классах, это произвело неизгладимое впечатление. «Мы много знаем о подвигах солдат, но так мало знаем о подвиге в тылу», — поделился мыслями девятиклассник Евгений Семенов. Для своего фильма школьники использовали материалы из семейных архивов, а также попросили своего дедушку рассказать о воспоминаниях, связанных с его родителями. За сутки ребятишки выучили текст, который написала Светлана Виноградова, и сняли ролик на фоне родного дома в селе Николаевском Ядринского района. Кстати, этот дом некогда своими руками построили их прабабушка и прадедушка, вернувшиеся с войны.
«Идея проведения конкурса короткометражек родилась у нас спонтанно, но переродилась в настоящее народное творчество, — рассказала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. — Определить победителей было очень сложно, ведь каждый автор вложил в работу частичку своей души. Ребята выступали и актерами, и режиссерами, и монтажерами».

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы России:

«Большой объем работы был проделан в этом году в память о трудовом подвиге бабушек и прабабушек. Этот конкурс показал, что мы с вами готовы писать стихи, сочинять песни. Отрадно знать, что память о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей живет в наших сердцах. Мы сопереживаем, создаем события, которые ложатся на бумагу и становятся историей, которой будут гордиться наши дети».

Лучшей видеоработой был признан фильм, выполненный командой Алатырского технологического колледжа. По словам педагога-организатора Елизаветы Сидельниковой, работать над фильмом с ребятами из студенческого совета пришлось в 30-градусный мороз, поскольку сроки уже поджимали. От сильного холода батарейка на фотоаппарате быстро разрядилась, и снимать пришлось на старенькую видеокамеру. Вооружившись лопатами, дровами и укутавшись в пуховые платки, ребята в валенках, лаптях и фуфайках вместе с организатором отправились в лес снимать часть кадров, а потом поехали на конный двор доснять оставшиеся сцены.
Несмотря на холод, никто из девяти студентов, участвовавших в съемках, не бросил затею. Напротив, ребята вжились в образы и постарались передать атмосферу тех годов. Так в фильме появляются сцены, где в лютый мороз девочка снимает обувь и с голыми ногами сидит на стоге сена. Сам фильм студенты отсняли за один день, а вот на написание текста, монтаж и озвучку ушло три дня. К творческому процессу над видео подключились не только студенты и преподаватели, но и родственники ребятишек. Так текст и историческую справку помогал составлять преподаватель истории, часть реквизитов предоставил местный Краеведческий музей.
«Большая радость, что в процессе участия в творческом конкурсе жители Чувашии переосмыслили историю и смогли по-настоящему передать мысли и эмоции участников этого тяжелейшего строительства», — подвела итоги председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Благодарственные слова были сказаны и в адрес партнеров конкура, которые помогли вывести его на федеральный уровень.

Опубликовано: 25 ноября 2021 г.


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