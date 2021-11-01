Проект развития школьного музея «Сыны Отечества» чебоксарской школы №40 победил в конкурсе

Музей Победы совместно с Минпросвещения России 19–20 ноября провел первый Всероссийский форум школьных музеев. В его работе приняли участие представители экспертного общества, студенты вузов и более тысячи педагогов и активистов школьных музеев из 85 субъектов Российской Федерации.

Центральным событием форума стал историко-образовательный музейный хакатон, который прошел в онлайн-формате. Команды, состоящие из пяти учеников и педагога, предлагали идеи развития музейного пространства и музея будущего. Ребята состязались с другими командами своего федерального округа и защищали проекты перед участниками, экспертами и модераторами. В результате было определено восемь команд-победителей — по одной из каждого федерального округа

Чувашию на форуме представлял школьный музей «Сыны Отечества» столичной школы №40, и по итогам выступления команда школы заняла первое место. Ее проект предлагает к 2025 году реализовать музей под открытым небом «По следам 324-й стрелковой дивизии» и музейные кинолектории «О войне написано не всё…». Проекты победителей музейного хакатона будут поданы Музеем Победы на заявку Фонда культурных инициатив.

Команды-участники также выступили на панельной дискуссии «Школьный музей будущего», рассказав о своем опыте всей России.