Бросали, атаковали, но до победы не довели…

«ЧГУ-Атланта» в рамках турнира суперлиги-2 завершала выездное турне в Пензенской области — им противостояла команда «Юность». У баскетболисток из Чувашии была хорошая возможность реабилитироваться за неудачные матчи против коллектива «Надежда-2», но соперницы из Пензенской области думали иначе…

Подопечные Никиты Иванова стартовали в регулярном чемпионате суперлиги-2 с трех выездных серий. Если из первой битвы против «Пармы-КОР» баскетболистки «ЧГУ» вышли победительницами в обеих встречах, то уже в играх с «Надеждой-2» расклад был совсем иной — два поражения с серьезной разницей очков.

В свою очередь команда «Юность» двигалась по дистанции чемпионата без поражений. Поэтому «ЧГУ-Атланте» предстояло серьезное соперничество. И когда на стартовых минутах первого матча наши баскетболистки под одобрительные возгласы главного тренера Никиты Иванова отправили несколько сложных бросков в кольцо противника, то в сердцах болельщиков, наблюдавших за игрой любимой команды по интернет-трансляции, появилась серьезная надежда на положительный исход встречи. Игроки «ЧГУ» не боялись своих соперниц и постоянно атаковали с ближней дистанции кольцо хозяек площадки.

Но длилась равная игра недолго — уже к середине матча команда «Юность» обеспечила себе весомое преимущество в 13 очков. Главный тренер «ЧГУ» Никита Иванов вносил коррективы в игру своего коллектива, но единственное, что смогли сделать наши баскетболистки во второй половине матча, это далеко не отстать от хозяек площадки. Счет по итогу — 89:73 в пользу «Юности». Самым результативным игроком в составе «ЧГУ» стала Вероника Михалева, набравшая 21 очко.

Уже во втором матче, прошедшем на следующий день, хозяйки паркета гораздо быстрее взяли «бразды правления в свои руки». Разве что в стартовые пять минут встречи подопечные Никиты Иванова не отпускали далеко соперника, а дальше отставание неумолимо росло и к середине игры достигло 19 очков. Баскетболисткам «ЧГУ» догнать хозяек не удалось, и матч завершился со счетом 90:65 в пользу «Юности». Самой результативной баскетболисткой у «ЧГУ» стала Олеся Огурцова, набравшая 19 очков.