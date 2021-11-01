В Волгу выпустили мальков стерляди

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мероприятие прошло в Чебоксарах в районе Московской набережной под контролем сотрудников учреждения «Главрыбвод».
Выпущенные мальки стерляди, в количестве 18 тысяч 38 штук и весом не менее трех граммов каждый, были ранее выращены в рыболовецком совхозе в Саратовской области.
Будучи заказчиком строительства сооружений по очистке дождевых стоков в районе залива, Управление ЖКХ и благоустройства администрации Чебоксары впервые провело мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Опубликовано: 11 ноября 2021 г.


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