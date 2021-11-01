В Волгу выпустили мальков стерляди

Мероприятие прошло в Чебоксарах в районе Московской набережной под контролем сотрудников учреждения «Главрыбвод».

Выпущенные мальки стерляди, в количестве 18 тысяч 38 штук и весом не менее трех граммов каждый, были ранее выращены в рыболовецком совхозе в Саратовской области.

Будучи заказчиком строительства сооружений по очистке дождевых стоков в районе залива, Управление ЖКХ и благоустройства администрации Чебоксары впервые провело мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.