О созыве сессии

Очередная, четвертая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва состоится 16 ноября 2021 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Госсовета в разделе «Сессии».