Делегация из Чувашии отправилась в бизнес-командировку в Германию

Представители трех компаний из нашей республики два дня будут знакомиться и проводить встречи с немецкими партнерами. Как сообщают в Минэкономразвития Чувашии, бизнес-миссию для предпринимателей организовал региональный Центр экспортной поддержки совместно с Союзом «Волга-Рейн». 8 ноября Торгово-промышленная палата города Хемница провела для участников делегации из Чувашии презентацию потенциала федеральной земли Саксонии. Затем представители наших компаний отправились с визитом к немецким партнерам. А сегодня чувашские предприниматели проведут переговоры с бизнес-сообществом Хемница и Лейпцига, являющегося крупнейшим городом Саксонии.
Опубликовано: 8 ноября 2021 г.
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