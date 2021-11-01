Работникам АПК вручены государственные награды

В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашии Глава республики Олег Николаев торжественно вручил работникам отрасли государственные награды.

«Сегодня здесь собрались люди, которые проявили наибольшее усердие за время своей трудовой деятельности в отрасли, показали себя людьми, которые не просто в ней трудятся, а вносят ощутимый вклад», — обратился Глава к собравшимся. Особо подчеркнута важность слаженной командной работы в коллективах, а также организация наставничества, сопровождения и обучения новых специалистов, приходящих в АПК.

Олег Николаев акцентировал внимание на необходимости адаптации и соответствия предприятий АПК научному прогрессу и новым технологиям. «В последние годы появились две важные составляющие – это цифровизация и креативная экономика. Они имеют очень большое значение, потому что за счет цифровизации мы применяем новые методы организации производства, а креативный подход позволяет привычные вещи делать новым образом – это дает нам возможность получить эффект, который повышает производительность труда и конечные результаты», — подчеркнул Глава республики. Он поблагодарил работников отрасли за их трудолюбие, неравнодушие, а также нацеленность на изменения и поиск новых решений, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.