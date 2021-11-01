«ЧГУ-Атланта»: старт чемпионата — на пять с плюсом!

Баскетбольный клуб «ЧГУ-Атланта» сыграл первые матчи в рамках турнира «Суперлига-2». Подопечные Никиты Иванова приехали в гости к команде «Парма-КОР» из Перми. Коллектив из Чебоксар попробует улучшить достижение дебютного сезона, когда «ЧГУ-Атланта» завоевала бронзовые медали «Суперлиги-2».

Для клуба «ЧГУ-Атланта» сезон начался немного раньше — сначала «леопардовые» попробовали свои силы в групповом этапе Кубка России с серьезными соперниками, но выйти в следующий раунд соревнований нашей команде не удалось. Также она стартовала в Студенческой лиге РЖД, в которой одержала четыре победы и проиграла одну встречу, обидно уступив одно очко команде «ГУТиД» из Санкт-Петербурга. Подопечные Никиты Иванова подходили к первым матчам в «Суперлиге-2» в хорошей форме…

На матчи в Перми на трибуны пришло мало зрителей, но главные болельщицы у команд сидели на скамейке запасных — во время матчей боевые подруги заряжали своей энергетикой баскетболисток, которые играли на площадке. В дебюте первой встречи более быстрый баскетбол показывали баскетболистки «ЧГУ». А в концовке стартовой десятиминутки, после отличного прохода под кольцо, мяч с сиреной забросила Олеся Огурцова, доведя преимущество «леопардовых» до 6 очков.

Во второй четверти зрители у экранов компьютеров могли наблюдать бенефис баскетболистки «Пармы-КОР» Ксении Габовой, которая забросила 18 очков из 21 командного за десятиминутку. Нужно сказать, что по примеру лучших игроков в истории, которые вели свои клубы к победам, Ксения в этом матче набрала невероятные 54 очка из 70 общих, но… Баскетбол — это командный вид спорта, и побеждает в первую очередь коллектив. В оставшееся время матча баскетболистки «ЧГУ-Атланты», лучше играя в комбинационный баскетбол (19 голевых передач против 10 у соперниц) и эффективно реализовывая броски с ближней и средней дистанции (52% против 21%), не выпускали инициативу из своих рук. Иногда хозяйки приближались к «леопардовым» на минимальное расстояние, но «близок локоток, да не укусишь». В итоге «ЧГУ-Атланта» выиграла у «Пармы-КОР» со счетом 79:70, а самой результативной баскетболисткой в составе победительниц стала Вероника Михалева, набравшая 23 очка.

Без отдыха команды уже на следующий день провели вторую игру. В первой четверти на площадке хозяйничали «леопардовые», которые выиграли стартовую двадцатиминутку с преимуществом 16 очков. Вообще тренеры обоих коллективов выплескивали бурю эмоций на баскетболисток, но наставнику хозяев Евгению Суханову во второй четверти удалось привести в чувство свою команду — «Парма-КОР» вдвое сократила отставание.

В большом перерыве уже главному тренеру «ЧГУ-Атланты» Никите Иванову пришлось провести работу над ошибками и взбодрить свою команду, указав на то, что какое бы не было преимущество — до финального свистка расслабляться нельзя! Девушки услышали своего наставника и важную третью четверть провели собранно. А в заключительной десятиминутке «леопардовые», словно почувствовав опасность, устремились в отрыв, который уже никак невозможно было отыграть.

В итоге «ЧГУ-Атланта» выиграла второй матч у «Пармы-КОР» со счетом 100:71. Самой результативной баскетболисткой в составе «леопардовых» стала Валерия Баландина, набравшая 19 очков.