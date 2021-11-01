Провести в свою деревню интернет можно одним кликом

Минцифры страны проводит всероссийское голосование по отбору населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые обеспечат мобильным интернетом 4G уже в следующем году.

Помочь глубинке с интернетом способны как сельчане, так и горожане — на портале госуслуг проголосовать может любой гражданин России, достигший 18 лет и постоянно зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населенный пункт которого он голосует. Исключение — жители Москвы и Санкт-Петербурга, они в голосовании не участвуют. Впрочем, можно действовать и по старинке. А именно — написать письмо в Минцифры России, указать в нем населенный пункт, где нужен мобильный интернет, свои ФИО, место постоянной регистрации и отправить послание по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

Жители нашей республики в процесс включились, к сожалению, не слишком активно. По всей стране на вчерашний день на портале госуслуг проголосовали свыше 473 тысяч человек, в Чувашии — около 5 тысяч. В лидерах пока идут деревня Карабаши Мариинско-Посадского района (133 голоса) и деревня Сархорн Чебоксарского района (104). Впрочем, кому-то и в столице не хватает высокоскоростного интернета: в рейтинге голосования по Чувашии помимо деревень упомянуты и города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Алатырь. То ли пользователи портала решили пошутить, то ли просто не очень внимательно прочли условия голосования… Ну а у тех, кто реально хочет помочь с интернетом родной деревне, время еще есть — народное голосование продлится до 15 ноября. А к 24 декабря на госуслугах опубликуют список из двух тысяч населенных пунктов страны, которые подключат к мобильному интернету в 2022 году.

Кстати Все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек входят в национальный проект «Устранение цифрового неравенства». В каждый из них до 2030 года будут проведены стабильная мобильная связь и высокоскоростной интернет. Народное голосование позволит определить приоритет и сформировать план на 2022 год.