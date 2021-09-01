Министр образования Алла Салаева провела родительское собрание

Папы и мамы задавали вопросы о новых учебных заведениях, стадионах и нехватке учителей

«Путевка в жизнь для каждого ребенка» — под таким уже знакомым названием в самом начале учебного года в Чебоксарах прошло большое школьное родительское собрание. На вопросы мам и пап школьников отвечала вице-премьер — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева.

Побывать на собрании могли все желающие — общение с родителями и педагогами проходило в смешанном формате. Руководитель Минобразования выступала из виртуальной студии, а зрители могли наблюдать за трансляцией через интернет. Во всех чебоксарских школах организовали совместные просмотры, а из школ № 6, 37, 59 и лицея № 4 велись телемосты, во время которых родители имели возможность задать вопрос министру напрямую.

ЦИФРЫ Свыше 66 тысяч детей в Чебоксарах — школьники, около 38 тысяч детей — воспитанники детских садов.

Но вначале Алла Салаева остановилась на итогах прошлого учебного года и основных задачах на будущее. Один из главных вопросов — доступность школ и детских садов. Как отметила министр, в столице каждый пятый житель — школьник или детсадовец. Соответственно вопрос этот очень острый. Если семь лет назад в две смены работали 11 чебоксарских школ, то сегодня — уже 26. Сейчас школьная стройка развернулась в микрорайоне «Садовый» (на 1650 мест), но школы необходимы и во многих других частях города, например, в микрорайоне «Университет», где школу ждут уже много лет. Предугадав этот вопрос от родителей, Алла Салаева сообщила, что республика вошла в базовую программу Министерства просвещения, согласно которой Чувашии выделяется 1,2 миллиарда рублей на строительство школы в микрорайоне «Университет». «Проект готов, постановление Правительства РФ и соглашение с Минпросвещения мы планируем подписать в декабре, — рассказала она. — После этого будет объявлен конкурс, и мы приступим к строительству новой школы». Кроме того, в правительстве республики прорабатывают вопрос по строительству еще нескольких школ в Чебоксарах: в микрорайонах «Акварель», «Радужный», «Лента», «Солнечный» и «Новый город». Ближайшие к ним школы сильно перегружены.

АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер — министр образования и молодежной политики республики: «Более 150 вопросов поступило до, во время и после прямого эфира через мессенджеры, соцсети и зум. В течение недели ответы получат все, кому не успела ответить лично. Обратная связь для меня очень важна! Мы с руководством города и столичным управлением образования слышим всех и готовы включаться в любой вопрос, если он отражается на самочувствии детей или организации образовательного процесса». (Из Инстаграм)

Еще один актуальный вопрос — разительный контраст между новыми и уже существующими школами и детсадами. «Старые» учебные заведения зачастую основательно не модернизировались со времен их строительства, а это 60-70-е годы прошлого века. Убрать диспропорцию призвана программа модернизации учебных заведений, которую впервые в этом году запустили в республике. Нынешним летом в Чувашии одновременно ремонтировались 90 учреждений образования, на что было направлено 2 миллиарда рублей из республиканского бюджета. Как рассказала Алла Салаева, главное в этой программе — комплексный подход к ремонту: обновляется не только здание школы или детсада, но и приводится в порядок спортивная площадка, уличное освещение, устанавливается видеонаблюдение, новое ограждение, проводится благоустройство территории. «Мы пошли дальше, — добавила министр. — Муниципалитетам были направлены средства для школ, где проходит ремонт, на мебель для 1-4-х классов».

Важный вопрос — горячее питание школьников. Как сообщила Алла Салаева, Чувашия стала одним из немногих регионов России, где полностью обновлены пищеблоки в школах и детских садах. А с 1 сентября по решению Главы Чувашии Олега Николаева два раза в день бесплатным горячим питанием обеспечиваются дети 5-11-х классов из многодетных малоимущих семей. В Чебоксарах насчитывается около 3,5 тысячи ребят из такой категории.

Возможностью задать напрямую волнующий вопрос министру воспользовались многие родители чебоксарских школьников. Мамы и папы интересовались, как воспользоваться сертификатом персонифицированного финансирования на занятия детей в кружках и секциях, почему в некоторых классах в начальной школе учится по 40 детей, когда появится школа в микрорайоне «Благовещенский», вернутся ли льготы на школьные проездные…Спрашивали также о том, как школе войти в программу комплексного капремонта (главное условие — 50-процентный износ, на 2022 год в Чебоксарах планируется включить в программу около 30 образовательных учреждений) и обустроить на территории школы современный стадион.

Не раз на родительском собрании мамы и папы поднимали вопрос нехватки учителей начальных классов и педагогов-предметников. Проблема, признала Алла Салаева, острейшая. Чтобы решить ее, важно замотивировать студентов — будущих педагогов остаться в профессии, возвращать ей былой престиж. Студентам старших курсов, как известно, разрешили вести уроки в школе, и нужно поддержать их как морально, так и материально.

КСТАТИ

Чтобы не уйти на «дистанционку»

В родительском собрании посредством видеосвязи приняла участие заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач. Она отметила, что требования Роспотребнадзора по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции в школах остаются прежними: это масочный режим, термометрия, социальное дистанцирование, использование антисептиков и устройств для обеззараживания воздуха, а также специальный режим работы образовательного учреждения. По данным на начало сентября, привились около 60% учителей и воспитателей.