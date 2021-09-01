В чебоксарском аэропорту началась большая стройка

Но самолеты летают по расписанию

В августе в чебоксарском аэропорту началась реконструкция здания аэровокзала. Сейчас строители демонтируют фасад, перекрытия второго этажа и контрольно-диспетчерский пункт на крыше здания.

Как рассказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев, в реконструкцию чебоксарского аэропорта инвестируют более 600 млн рублей. Средства — частные, работы финансирует группа компаний «Аэрофьюэлз» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством республики. По проекту полезная площадь аэровокзала увеличится почти в 2,5 раза. Это позволит эффективнее использовать пространство, значительно увеличить пассажиропоток чебоксарской воздушной гавани и расширить географию полетов. В ближайшее время, сообщили в аэропорту, начнутся земляные работы. По расчетам, стройка растянется почти на два года — во втором квартале 2023 года реконструкцию планируется завершить.

Несмотря на большой ремонт, аэропорт работает в штатном режиме. На время реконструкции изменили схемы движения пассажиров в зоне предполетного обслуживания и при выдаче багажа.