Слушатели «Мастерской новых медиа» узнали об инструментах формирования личного бренда в digital-сфере

Завершился стартовый модуль обучения первого потока в «Мастерской новых медиа» – уникальной образовательной программы по подготовке специалистов в области новых медиа. Мастерскую организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия – страна возможностей» на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж». Первый модуль был посвящен формированию личного бренда в медиа. В завершающий день модуля слушатели побывали на ВНДХ, где им было предложено провести стрим и снять видеоролик о достижениях современной России.

«Мастерская новых медиа» – первая в России комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, где в формате авторских мастерских слушатели учатся у гуру российских медиа. Участниками первого потока стали более 70 человек из 36 регионов России. Это победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

На первом из четырех модулей программы участники узнали о важности личного бренда автора в новых медиа и инструментах его формирования и продвижения. Один из ключевых выводов – успешным в современных медиа может стать любой, кто понимает свою аудиторию, дает уникальный контент и настоящие эмоции, а также обладает личным брендом.

«Платформы дают новые большие возможности для развития журналистов как самостоятельных медиа. Поэтому важно продуманно и системно строить свой личный бренд. Это нужно, чтобы не только достигать аудиторных показателей или для монетизации, но и чтобы делать что-то полезное. Помощь в профессиональном становлении медиадеятелей, которые приносят пользу обществу, является целью нашей программы. Поэтому личному бренду мы уделили большое внимание, и это стало первой ступенью нашей образовательной программы», – сказал Александр Куприянов, куратор образовательной программы «Мастерской новых медиа».













Участникам рассказали, как сформировать, упаковать и капитализировать личный бренд, управлять аудиторией и впечатлением. Отдельный блок модуля касался навыков и приемов выступления перед аудиторией, публичной презентации себя и проектов, а также приемов управления негативом в адрес автора.

Кроме того, в Мастерской главного редактора телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян слушателей учили импровизации в условиях прямого включения в эфир во время репортажа, мастерству ведения интервью и подготовке привлекающих внимание аудитории анонсов.

В Мастерской автора и ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автора YouTube-проекта СоловьевLIVE, автора и ведущего радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимира Соловьева участники узнали, как создается и продвигается авторский стрим, и поучаствовали в одном из них, посмотрели за работой команды Мастера.

В Мастерской редакционного директора «Ньюс медиа» Арама Габрелянова участники записали собственный стрим и получили практические советы от Мастера.

В завершающий день модуля участники отправились на ВДНХ, где состоялся медиахакатон. Они создавали контент с учетом полученных в Мастерской знаний и навыков – проводили стрим и снимали репортажные видеоролики, чтобы представить своей аудитории в авторской интерпретации историю и достижения современной России.

«Почему патриотизм? Многие спикеры нашей программы говорили о том, что главным залогом успеха любого контента является эмоция: если она не возникнет у аудитории, то материал обречен на провал. У аудитории есть запрос на позитивный контент, который, в отличие от сиюминутного негатива, вызывает более долгоиграющие и более важные эмоции. Тема патриотизма, любви к своей стране является одной из тем, которые вызывают позитивный отклик у аудитории, но именно эта тематика пока слабо представлена в интернете. У наших слушателей был шанс попробовать себя в этой тематике», – рассказал Михаил Канавцев, руководитель проекта «Мастерская новых медиа».

В течение нескольких дней после завершения модуля команды должны будут опубликовать видеоролик в социальных сетях. Их работу оценят организаторы и эксперты программы. Основные критерии оценки – креативность, наличие стратегии и логики, анализ результатов своей работы, а также инструментарий, который применили команды для продвижения контента. Следить за работами участников можно по хэштэгам #ЛидерыИнтернета #МастерскаяНовыхМедиа

«Это суперполезная программа. После обучения я чувствую то, каким должно быть новое медиа. Эксперты программы озвучили мои мысли и структурировали их, и теперь, уверена, все получится, – поделилась участница программы Юлия Карасюк, старший корреспондент телеканала «Первый Ростовский» (г. Ростов-на-Дону). – Буду учиться, стараться дальше. Записала все советы, которые буду применять дальше в течение месяца до следующего модуля».

Еще один участник программы шеф-редактор объединённой редакции «Башинформ» (г. Уфа) Артём Валиев отметил важность получения знаний у Мастеров, которые добились успехов в работе на разных платформах.

«Эти специалисты успешны в новых медиа, работают на федеральном уровне. У них более структурированное представление, как новые медиа работают сегодня и как будут работать завтра, куда они идут. Второй важный момент программы – возможность общения с коллегами, которые занимаются медиа в своих регионах. У всех свои особенности и лайфхаки, которыми мы смогли обменяться. Такое горизонтальное сотрудничество между региональными специалистами в новых медиа полезно», – заключил Артём Валиев.

Спустя три недели слушатели первого потока вернутся в Москву на второй модуль, темой которого станут инструменты реализации медиапроектов в условиях современной цифровой реальности.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.

Программа состоит из четырех очных пятидневных образовательных модулей. В программе предусмотрена межмодульная работа – выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев. По итогам всей программы обучения слушатели получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.

В процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую поддержку института и на экспертную поддержку мастеров.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

АНО «Диалог» – всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Цель – объединение технологических и управленческих практик в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти. По поручению Президента России «Диалог» сформировал во всех субъектах страны сеть Центров управления регионами (ЦУР), призванных содействовать внедрению в регионы систем обратной связи, координировать работу с сообщениями от населения в интернете и оказывать аналитическую поддержку принятия управленческих решений органами власти. В период пандемии COVID-19 на базе «Диалога» функционировал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который стал единым окном коммуникаций по всей информационной повестке, связанной с пандемией коронавируса.

«Диалог» разработал и запустил собственную образовательную онлайн-платформу «Диалог. Эксперт» для развития цифровых компетенций сотрудников органов власти и государственных учреждений, а также совместно с ведущими вузами создает образовательные программы в области интернет-коммуникаций.