Фонд добился банкротства застройщика, но дольщики не пострадают

Арбитражный суд Чувашии признал банкротом строительную компанию «Альянс-Недвижимость», которая является застройщиком проблемных объектов в Чебоксарах и Новочебоксарске.

В отношении организации открыто конкурсное производство. Признать несостоятельность проблемного застройщика требовал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, куда в ноябре прошлого года с соответствующим ходатайством обратился Глава Чувашии Олег Николаев. Было подано заявление и в арбитражный суд, который должен был оценить, в состоянии ли застройщик достроить жилые дома своими силами. Как видим, не может, раз уж суд принял решение о несостоятельности компании.

Напомним, фирма «Альянс-Недвижимость» оставила в наследство республике два проблемных объекта — ЖК «Гагаринский» в Чебоксарах и многоквартирный дом (позиция 1) по улице Советской в Новочебоксарске. Они попали в единый реестр проблемных объектов из-за того, что застройщик явно затянул сроки их сдачи в эксплуатацию. Недавно специалисты Минстроя проверили ход работ на ряде объектов, строящихся в том числе с привлечением средств дольщиков. В частности, был выезд и на проблемный объект по улице Советской в Новочебоксарске. Строительные работы здесь ведутся, но крайне низкими темпами. Максимальная строительная готовность объекта — 98 процентов, сообщили в Минстрое.

Между тем в отношении директора «Альянс-Недвижимость» возбуждено уголовное дело по подозрению в нецелевом использовании денег участников долевого строительства. Застройщика планируют привлечь к субсидиарной ответственности. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос дольщицы в ходе прямой линии в июле. «Явно прослеживаются махинации и неправомерные действия со стороны стройфирмы. Возбуждено уголовное дело. Застройщика планируют привлечь и к субсидиарной ответственности, чтобы вернуть деньги, которые «ушли с объекта не в том направлении», — сказал Олег Николаев. По словам Главы Чувашии, на сегодняшний день в реестре значатся 14 недостроенных объектов. По каждому из них ведется последовательная и планомерная работа.

Судьба домов, недостроенных компанией «Альянс-Недвижимость», после банкротства застройщика, возможно, будет решаться с привлечением средств Фонда защиты прав дольщиков — участников долевого строительства. Такая практика в Чувашии уже есть.

А Минстрой республики продолжает встречи с дольщиками, ждущими свои квартиры в проблемных домах. К примеру, недавно очередная встреча состоялась с участниками долевого строительства позиции 5 в микрорайоне «Соляное» (застройщик «Алза»). Будущие новоселы узнали о ходе завершения строительства дома.

К сведению По данным федерального Фонда защиты прав дольщиков, на сегодняшний день в Единый реестр проблемных объектов в России включено 2,9 тысячи домов.