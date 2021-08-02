В двух авариях не обошлось без пострадавших

Днем 7 августа в столице Чувашии по улице Университетской водитель троллейбуса первого маршрута сбил пешехода, переходившего дорогу.

По словам очевидцев, пострадавший мужчина шел в нескольких метрах от пешеходного перехода. Как сообщили в чебоксарской ЕДДС, 36-летний горожанин сейчас находится в реанимации в БСМП.

Другая авария произошла на следующий день в Шумерлинском районе, на 75 км автодороги «Сура». Как рассказали в пресс-службе МВД по Чувашии, 31-летняя жительница Красночетайского района за рулем «Киа Спортейдж» не справилась с управлением и улетела в кювет. Помощь медиков потребовалась троим детишкам: 2-летней девочке и мальчикам 5 и 6 лет. Находившийся в иномарке 38-летний пассажир не пострадал.