В двух авариях не обошлось без пострадавших

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Днем 7 августа в столице Чувашии по улице Университетской водитель троллейбуса первого маршрута сбил пешехода, переходившего дорогу.
По словам очевидцев, пострадавший мужчина шел в нескольких метрах от пешеходного перехода. Как сообщили в чебоксарской ЕДДС, 36-летний горожанин сейчас находится в реанимации в БСМП.
Другая авария произошла на следующий день в Шумерлинском районе, на 75 км автодороги «Сура». Как рассказали в пресс-службе МВД по Чувашии, 31-летняя жительница Красночетайского района за рулем «Киа Спортейдж» не справилась с управлением и улетела в кювет. Помощь медиков потребовалась троим детишкам: 2-летней девочке и мальчикам 5 и 6 лет. Находившийся в иномарке 38-летний пассажир не пострадал.

Опубликовано: 10 августа 2021 г.


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