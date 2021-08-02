В Чувашии сосчитают все дома без газа

Республика активно готовится к реализации новой социальной программы по бесплатной газификации. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сообщил вчера во время визита в Ибресинский район. «Мы внедряем новые формы поддержки при строительстве домов и реализации различного рода проектов, — рассказал он журналистам. — Буквально в эти дни мы активно работаем над тем, чтобы посчитать те домовладения, которые на сегодняшний день не обеспечены газом. И в ближайшие два года будем работать над тем, чтобы каждый житель сельской местности, который захочет получить газ в свой дом, мог реализовать свою мечту».