Сегодня болеем за Анжелику!

Представительница Москвы и Чувашии Анжелика Сидорова прошла квалификацию на Олимпийских играх в Токио. Всего в отборе в финал сектора прыжков с шестом участвовала 31 спортсменка.

На Олимпиаду смогли приехать сильнейшие шестовички мира — Анжелике Сидоровой противостоят лидер сезона американка Кэти Нэйджот, чемпионки мира разных лет Ярислей Сильва из Кубы и Катерина Стефаниди из Греции.

В квалификации проходной барьер был установлен на рубеже 4,70 м, но спортсменкам прыгать на этой высоте даже не пришлось. В итоге шестовички, которые преодолели планку на рубеже 4,55 м, попали в решающую стадию. Среди 15 счастливиц оказалась и Анжелика Сидорова.

«Нормальный прыжок после серьезной нервотрепки с погодой, — рассказала Анжелика о результатах квалификации в комментарии телеканалу «Матч ТВ». — Я не знаю, на каких высотах пойдет борьба в решающей стадии. Кто бы мог подумать, что высоты 4,55 м хватит для прохода в финал? Тут загадывать сложно, я просто постараюсь все прыгать с первой попытки».

Финал в прыжке с шестом у женщин стартует 5 августа в 13.00 по московскому времени. Болеем за Анжелику!