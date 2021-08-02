«We will ROC you!»: россияне «раскачали» Олимпиаду

На прошедших Олимпийских играх в Токио слово «Россия» стало запретным. Команду страны называли ROC (Russian Olympic Committee). Правда, вопреки надеждам недоброжелателей, российскую сборную вовсе не преследовал злой рок.

С легкой руки главы МИД Сергея Лаврова наша команда вооружилась девизом «We will ROC you!» (созвучным известной песне Queen «We Will Rock You»). По-русски это значит «Мы вас раскачаем!», а еще фразу можно перевести как «Мы вам покажем, мы вам зададим!».

И наши олимпийцы действительно показали: их волю к победе не сломить ни ограничениями, ни давлением, ни предвзятым судейством. Российские спортсмены не только успешно выступили на Олимпиаде в Токио, но и завоевали в полтора раза больше золотых медалей, чем на предыдущих летних играх в Рио.

В Чувашии особенно радовались за прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, представлявшую в составе национальной сборной Москву и Чувашскую Республику. На Олимпиаде она выиграла серебряную медаль. «Это первая награда в Токио для российской команды по легкой атлетике», — подчеркнул Министр спорта России Олег Матыцин.

«Она стала настоящим подарком для миллионов российских болельщиков, поводом для большой гордости всех жителей Чувашской Республики», — также прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев.

Всего россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Сборная России (ROC) стала пятой по количеству медалей! Помимо традиционно успешных для России дисциплин, наши соотечественники стали лучшими в таких видах спорта как теннис, стрельба, тхеквондо.

Ну а девиз «We will ROC you!» уже стал темой многочисленных флэшмобов. В соцсетях хэштег #wewillrocyou также подхватили известные блогеры и простые россияне.