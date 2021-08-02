Паралимпийцы из Чувашии полетят в Токио

Представительство республики будет больше, чем на Олимпиаде

На днях церемонией закрытия завершились Олимпийские игры в Токио, которые состоялись, несмотря на сопутствующие сложности. Теперь в столице Японии соберутся лучшие паралимпийцы со всего мира. Чувашия не останется в стороне на этом празднике спорта — сразу пять представителей нашей республики выступят на Паралимпиаде, которая пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября. О биографии и достижениях наших спортсменов — в материале «СЧ».

Победный опыт может пригодиться

Елена Иванова (Свиридова) родилась 2 апреля 1988 года в Йошкар-Оле. Легкой атлетикой она начала заниматься с 2005 года в спортивном клубе «Феникс», и практически сразу пришли первые успехи. На дебютном для себя чемпионате России спортсменка завоевала две бронзовые медали в беге на 200 м и 400 м среди лиц с ПОДА. А уже в 2006 году Елене удалось добыть первое «золото» чемпионата России на дистанции 100 м.

С течением времени легкоатлетка начала тренироваться в спортшколе олимпийского резерва № 1 имени В. Егоровой. Перемены пошли на пользу — под руководством наставника Валерия Васильева Елена поехала на Паралимпийские игры в Лондоне 2012 года и завоевала три золотые медали — на 100 м, 200 м и в эстафете 4 по 100 м! За свою карьеру легкоатлетка становилась также победителем чемпионатов мира по легкой атлетике среди лиц с ПОДА. Сейчас представительница Чувашии тренируется у Ольги Исуповой. На Паралимпиаде в Токио спортсменка выступит на дистанциях 200 м и 400 м.

Справка «СЧ» Всего в столицу Японии на Паралимпийские игры отправится 241 российский спортсмен — в том числе 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. В общей сложности паралимпийскую команду России на Играх будут представлять спортсмены из 50 регионов.

Кстати, помимо легкой атлетики Елена пробовала себя в бадминтоне, шашках и настольном теннисе. В свободное время спортсменка увлекается фотографией, любит кинофильмы и книги. В 2012 году Елена была награждена орденом Дружбы.

Серьезный шанс проявить себя

Сергей Бирюков родился 6 января 1998 года в Чебоксарах. Родители будущего спортсмена продумывали различные варианты развития карьеры своего сына. Сергей пробовал свои силы в вольной борьбе, но не получилось. В 14 лет парень начал заниматься легкой атлетикой в спортшколе олимпийского резерва № 1 имени В. Егоровой. За свою спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Морозовой Сергей побеждал на международных и всероссийских соревнованиях, становился чемпионом России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА. В Токио спортсмен полетит на первые для себя Паралимпийские игры.

Кстати, в легкоатлетических дисциплинах Сергей специализируется не только в беге на спринтерских дистанциях, но и в прыжках в длину. В свободное от спорта время Сергей любит слушать музыку.

Дуэт из Чувашии едет в Токио за хорошим результатом

Денис Гаврилов родился 28 июня 1986 года в городе Арзамасе Нижегородской области. Спортсмен представляет Чувашию основным зачетом, а параллельным — Московскую область. За свою карьеру Денис становился призером чемпионата России по легкой атлетике спорта слепых. Спортсмен, наставником которого является Роман Другов, в первый раз поедет на Паралимпийские игры.

Денис выступает в легкой атлетике среди слепых, и для ориентации в пространстве спортсмену нужен человек, который будет вести его по дистанции. Поэтому вместе с Денисом Гавриловым в Токио поедет участник Олимпийских игр 2008 года и рекордсмен России в беге на дистанции 10000 м легкоатлет Сергей Иванов.

Надежда на медаль в дебютной Паралимпиаде

Татьяна Гуреева родилась 21 июня 1991 года в Вологде. Она пробовала свои силы в фехтовании на колясках и в стрельбе из лука, но больше всего спортсменке понравился бадминтон. Результаты не заставили себя долго ждать — Татьяна стала абсолютной чемпионкой России среди лиц с ПОДА, побеждала и завоевывала призовые места на международных соревнованиях. У спортсменки есть хорошие шансы завоевать медаль на первых для себя и для своего вида спорта Паралимпийских играх.

Кстати, как считает сама Татьяна, главная заслуга в приобщении ее к спорту принадлежит родителям. Свободное от участия в турнирах время она любит посвящать путешествиям и кулинарии.