Глава Чувашии на связи с паралимпийцами

Поговорили о настроении и тренировочных сборах

В преддверии XVI Паралимпийских игр в Токио Олег Николаев по видеосвязи пообщался с пятью представителями Чувашии, которые примут участие в спортивном форуме. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября. Атлеты завершают подготовку к главному для себя старту последних лет.

Спортсмены подключались к видеоконференции с Главой Чувашии с разных уголков России. У парабадминтонистки Татьяны Гуреевой стартовал заключительный сбор в Тульской области, легкоатлеты Сергей Бирюков и Елена Иванова (Свиридова) вышли на связь с известной спортивной базы в Новогорске, а Денис Гаврилов и Сергей Иванов (он выступит вместе с Денисом в качестве зрячего спортсмена-лидера) подключились к разговору с тренировок в Кисловодске.

По видеосвязи Олег Николаев поприветствовал участников Паралимпийских игр и пожелал спортсменам вернуться в родную республику с медалями.

«Мне нравится ваш боевой настрой и нацеленность на результат, – обратил внимание во время разговора со спортсменами Глава республики. – Вы отдадите все свои силы, чтобы достойно выступить на соревнованиях. Вся республика будет поддерживать и переживать за вас – вы это почувствуете. Верим, что вы вернетесь с наградами и продемонстрируете отличные результаты на Паралимпиаде!».

В свою очередь спортсмены сообщили, что довольны созданными для них на тренировочных базах условиями и готовы показать в Токио высокий уровень подготовки.

«Мы серьезно готовимся, чтобы достойно представить страну и республику на Паралимпийских играх», – подчеркнул легкоатлет Сергей Бирюков.

После окончания тренировочных сборов спортсмены вылетят в Токио.