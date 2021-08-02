Глава Чувашии на связи с паралимпийцами

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поговорили о настроении и тренировочных сборах

В преддверии XVI Паралимпийских игр в Токио Олег Николаев по видеосвязи пообщался с пятью представителями Чувашии, которые примут участие в спортивном форуме. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября. Атлеты завершают подготовку к главному для себя старту последних лет.
Спортсмены подключались к видеоконференции с Главой Чувашии с разных уголков России. У парабадминтонистки Татьяны Гуреевой стартовал заключительный сбор в Тульской области, легкоатлеты Сергей Бирюков и Елена Иванова (Свиридова) вышли на связь с известной спортивной базы в Новогорске, а Денис Гаврилов и Сергей Иванов (он выступит вместе с Денисом в качестве зрячего спортсмена-лидера) подключились к разговору с тренировок в Кисловодске.
По видеосвязи Олег Николаев поприветствовал участников Паралимпийских игр и пожелал спортсменам вернуться в родную республику с медалями.
«Мне нравится ваш боевой настрой и нацеленность на результат, – обратил внимание во время разговора со спортсменами Глава республики. – Вы отдадите все свои силы, чтобы достойно выступить на соревнованиях. Вся республика будет поддерживать и переживать за вас – вы это почувствуете. Верим, что вы вернетесь с наградами и продемонстрируете отличные результаты на Паралимпиаде!».

В свою очередь спортсмены сообщили, что довольны созданными для них на тренировочных базах условиями и готовы показать в Токио высокий уровень подготовки.
«Мы серьезно готовимся, чтобы достойно представить страну и республику на Паралимпийских играх», – подчеркнул легкоатлет Сергей Бирюков.
После окончания тренировочных сборов спортсмены вылетят в Токио.

Справка «СЧ»
Елена Иванова (Свиридова) выступит в легкой атлетике на двух дистанциях – 100 м (старт – 1 сентября) и 200 м (старты – 28-29 августа), Сергей Бирюков покажет свою готовность в секторе для прыжков в длину 2 сентября, а Денис Гаврилов и Сергей Иванов выйдут на старт марафона 5 сентября. Для Татьяны Гуреевой турнир по парабадминтону начнется 1 сентября – медали в дисциплине разыграют 4 сентября.
Опубликовано: 10 августа 2021 г.


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