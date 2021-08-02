Дети-инвалиды и сопровождающие их лица будут обслуживаться вне очереди

Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2021 г. правом на обслуживание вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций наделены дети-инвалиды и сопровождающие их лица.
Опубликовано: 3 августа 2021 г.
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