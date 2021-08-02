Атлеты готовятся вылететь в Токио

Олимпийские игры продолжаются, но не за горами уже и Паралимпиада. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября. Недавно Паралимпийский комитет России назвал спортсменов, которые будут представлять нашу страну на играх в Японии. Среди них пять атлетов из Чувашии, сообщили в региональном Минспорте. Всего в Токио выступит 241 российский спортсмен из 50 регионов страны.

На XVI Паралимпийскиих летних играх в Японии разыграют комплекты медалей в 22 видах спорта. Из Чувашии в составе сборной на играх выступят легкоатлеты Елена Иванова (спорт лиц с ПОДА), Сергей Бирюков и Денис Гаврилов (спорт слепых), парабадминтонистка Татьяна Гуреева (спорт лиц с ПОДА). Кстати, вместе с Денисом Гавриловым в качестве зрячего спортсмена в Токио поедет известный чувашский стайер, участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине Сергей Иванов.

Представители нашей республики едут в Токио с разным соревновательным опытом. Легкоатлетка Елена Иванова, специализирующаяся в беге на 200 и 400 метров, уже не в первый раз выступит на играх — она становилась трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Лондоне в 2012 году. А для остальных спортсменов игры станут дебютными.

Кстати

На Паралимпийских играх в Японии в первый раз пройдут соревнования по парабадминтону. Представительница Чувашии Татьяна Гуреева является одной из главных претенденток на медали в этом виде спорта среди лиц с ПОДА.