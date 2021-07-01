В Чебоксарах бывший врач психиатр–нарколог подозревается в мелком взяточничестве

По версии следствия, в ноябре 2019 года, а также в январе и марте прошлого года он четырежды получал взятки в суммах от 1000 до 1500 рублей от людей, лишенных водительских прав. А вознаграждали они доктора за медицинские заключения об отсутствии у них противопоказаний к управлению автомобилем, при этом никаких анализов не сдавали. Незаконную «подработку» нарколога рассекретили следователи СУ СКР по Чувашии и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.