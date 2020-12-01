9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

Взятка обходится дорого

К определению коррупции может быть два подхода: с точки зрения закона и с точки зрения общественного мнения. И не всегда видение граждан совпадает с законным определением такого рода преступной деятельности. Согласно закону коррупция — это использование служебно-должностного положения с целью извлечения материальной или иной выгоды в своих интересах или в интересах третьих лиц. А также дача или получение взятки, коммерческий подкуп.

Зачастую в своих обращениях граждане любое нарушение, мнимое или реальное, называют словом «коррупция». Но не всегда в этих случаях имеет место быть прямое злонамеренное действие, чаще речь идет о халатности или низком профессиональном уровне сотрудника какого-либо ведомства. Итак, коррупция — это нарушение закона, когда должностное положение используется в целях извлечения выгод, материальных или имеющих материальную оценку.

За примерами далеко ходить не надо. Этот год для прокуратуры республики оказался достаточно насыщенным в плане возбуждения уголовных дел по коррупционным преступлениям с участием высокопоставленных должностных лиц. Год начался с того, что было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. Он обвиняется в получении взятки в размере 150000 руб. Еще одним громким событием является уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития республики. Сейчас он осужден за получение взятки в особо крупных размерах.

Каждое такое дело — тяжелая работа, проделанная для того, чтобы выявить, доказать и убедить суд в совершении должностным лицом коррупционных действий. При этом надо учесть, с какой хитростью и изобретательностью действуют преступники. Денис Александрович обращает внимание, что коррупция в последнее время стала латентной, то есть скрытной, не проявляющей себя явным образом. Что затрудняет работу следственных органов.

Однако это не помешало достичь в этом году серьезных результатов по выявлению коррупционных преступлений в республике. Среди обвиняемых два руководителя бюджетных учреждений, два сотрудника службы исполнения наказания, два сотрудника МВД, один сотрудник МЧС, два сотрудника образовательных учреждений.

КСТАТИ В Генпрокуратуре составили портрет «типичного коррупционера». Это люди с высшим образованием, практичные и целеустремленные, с высокой работоспособностью и стрессоустойчивостью. Преобладают организаторские навыки. Средний возраст — около 40 лет.

Если должностное лицо — главное действующее лицо в коррупционных махинациях, то кто же выступает на вторых ролях, но при этом также несет ответственность за совершение указанных деяний? Чтобы ответить на этот вопрос, надо четко понимать степень вины перед обществом и государством каждого, кто участвует в «грязной сделке». У Дениса Александровича на этот счет есть твердая позиция — главный злодей тот, кто берет взятки. Этот человек, как правило, представитель власти либо должностное лицо, наделенное какими–либо полномочиями, ему оказано большое доверие, поэтому его действия при получении взятки всегда более опасны. С таких людей особый спрос.

А вот после них уже идут взяткодатели и посредники. Эти лица не менее виновны в коррупционных действиях, и им тоже грозит реальное уголовное наказание. Правда, при полном с их стороны содействии следствию мера наказания может быть смягчена до штрафа или условного осуждения. А при добровольном сообщении о факте дачи взятки они и вовсе освобождаются от уголовного преследования. Не стоит забывать, напоминает Денис Александрович, что дача взятки должностному лицу тоже преступление, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Взять, например, недавний случай: попытку подкупа чиновницы Минтранса Чувашии. Дело обернулось для взяткодателей плачевным исходом. И человека, предлагавшего деньги, и посредника привлекли к уголовной ответственности.

Если же говорить о преступлениях коррупционной направленности в целом, то по Чувашии следует выделить три области, уязвимые для коррупции — государственные закупки, образовательная сфера и государственное муниципальное управление. С каждым годом коррупционеры в этих областях придумывают новые схемы нарушения закона, но прокуратура и правоохранительные органы совершенствуют методы борьбы с ними, чтобы никто из них не ушел от наказания.

Стоит сказать, что за последние годы ситуация в республике с коррупцией не становится хуже. Правоохранительные органы сохраняют активность в борьбе с коррупционной деятельностью. За 11 месяцев этого года выявлено 267 преступлений (за 11 месяцев прошлого года было выявлено 303). Наблюдается снижение числа коррупционных преступлений, связанных с покушением на дачу взятки. Напротив, число преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве возросло с двух до восьми, а число преступлений, связанных с получением взятки, осталось на прежнем уровне и составило 26. Общая сумма полученного фигурантами уголовных дел незаконного вознаграждения (взяток) увеличилась почти в 3 раза и превысила 12,5 млн руб.

Денис Васильев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской Республики.