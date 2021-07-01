В удобрениях — земли энергия и сила

Оптимальной площадкой для налаживания деловых связей и обсуждения дальнейших планов назвал открывшуюся в среду в Цивильском районе республиканскую выставку-демонстрацию «День поля-2021» Глава Чувашии Олег Николаев. Так оно и есть: представители десятков предприятий из разных регионов России приехали в Чувашию, чтобы, как говорят, себя показать и на людей посмотреть.

А посмотреть действительно есть что. Собрались представители ведущих агрофирм, производители сельскохозяйственной техники, оборудования, поставщики удобрений и средств защиты растений, селекционеры, чтобы поделиться лучшими наработками, пообщаться и обменяться опытом. На выставке широко представлены продукция и услуги для успешного земледелия и животноводства: семена перспективных сортов и гибридов, корма, добавки и препараты для сельскохозяйственных животных, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, средства защиты растений, удобрения и многое другое.

Как раз у стенда одного из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и лидера по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям –ФосАгро — наблюдаю оживление. Ба, знакомые все лица! Руководство Вурнарского мясокомбината всем составов – президент акционерного общества Юрий Попов и генеральный директор Николай Аливанов вместе с руководителями «ФосАгро-Волга», представляющей интересы «ФосАгро» в республике.

Денис СМЕТОВ, директор компании «ФосАгро-Волга»: — Руководство республики, Министерство сельского хозяйства республики ставят перед аграриями региона задачу увеличения объема вносимых в почву удобрений – без этого высокие урожаи сегодня немыслимы. Мы готовы содействовать достижению целей, поставленных перед республиканским АПК. Сегодня аграриям Чувашии доступна широкая линейка минеральных удобрений «ФосАгро», включая жидкие комплексные удобрения. Уверены, наши партнерские отношения с чувашскими сельхозпредприятиями будут только укрепляться.

«Договорились о приобретении диаммофоски. К поставке нам удобрений с «ФосАгро-Волга» приступит уже в ближайшие дни», — отметил Юрий Алексеевич. Николай Владимирович раскрыл секреты партнерства с «ФосАгро»: «Удобрения качественные, поставки всегда своевременные – компания нас никогда не подводила. В прошлом году мы у них закупили аммиачную селитру и диаммофоску. Теперь готовимся к осеннему севу – снова, как видите, в сотрудничестве с «ФосАгро».

При этом руководство предприятия не скрывает, что виды на урожай зерновых нынче неважные: хорошо, если получим 20-25 центнеров с гектара. Всему виной – погода: «Представляете, с 4 мая до 20 июня не было дождей. И жара до 30-35 градусов!» Гендиректор предприятия очень рассчитывает на урожай кукурузы, которую в этом году засеяли на 1,5 тыс. гектарах — с применением удобрений «ФосАгро». Тысячу из них намерены убрать на зерно, тем самым надеются компенсировать недостаток ячменя и пшеницы.

Не в восторге от будущего урожая зерновых и представители хозяйств Комсомольского района, которые тоже заглянули на «свет в окошке» «ФосАгро». Комбайны агрофирмы «Слава картофелю» сегодня вовсю работают в поле — к утру среды уже успели убрать хлеб на 300 гектарах. В прошлом году с каждого гектара в закрома положили рекордные почти 50 центнеров, нынче пока получается в два раза меньше. «А без «ФосАгро» и этого не было бы, — не унывает заместитель директора агрофирмы по производству Юрий Емельянов. – Предпочитаем закупать удобрения у производителей — без посредников. Без подкормки, использования удобрений сегодня рассчитывать на высокие урожаи нельзя. Мы – постоянные клиенты «ФосАгро-Волга», и прошлой весной около 80% необходимых нам удобрений, а это порядка 1 тыс. тонн, закупили именно у него». А возвращаясь к центнерам с каждого гектара, заместитель директора выразил надежду на урожай второго хлеба. Агрофирма специализируется на картофеле, который сегодня в фазе обильного цветения и формирования клубней. Опыт вкупе со строгим соблюдением технологий выращивания этой культуры и применением качественных удобрений «ФосАгро», уверен Юрий Николаевич, должны дать результат. Прошлой осенью урожайность продовольственного картофеля составил 40 тонн с гектара, и в этом году должно быть не меньше.

Только с «ФосАгро-Волга» сотрудничает и СХПК «Дружба» Комсомольского района. Его председатель Ремис Мансуров тесное партнерство в первую очередь объясняет удобной логистикой: поставки удобрений из Канаша — все под боком, можно, не разгружая, доставлять непосредственно в поле – оперативно, без лишних трудозатрат. Впрочем, это лишь одна из граней выгоды сотрудничества. «Люди слова и дела… — говорит про представителей компании Ремис Мансурович.

Минеральные удобрения «ФосАгро» соответствуют требованиям, предъявляемым к выращиванию сельхозпродукции с улучшенными характеристиками. Очевидно, что на продукцию, выращенную с применением таких удобрений, способствующих формированию здоровых растений с высокой продуктивностью, всегда будет спрос: качественные картофель, зерно, овощи найдут покупателей и в родной республике, и за ее пределами.

Немаловажно и то, что применение комплексных удобрений «ФосАгро» также позволяет снизить затраты аграриев на подкормку растений — внесение всего комплекса минерального питания в почву происходит за один проход техники, без лишнего расхода топлива и в сжатые сроки.

Большой плюс еще и в том, что «ФосАгро-Волга» делом доказывает заинтересованность в эффективном применении своей продукции аграриями. В компании есть специальная агрономическая служба, которая занимается сопровождением потребителей: специалисты консультируют селян по всем вопросам рационального внесения удобрений, чтобы они получили добрый урожай и хорошую прибыль.

Потому, наверное, и сотрудничает с компанией «ФосАгро-Волга» большинство хозяйств республики. Кстати, на Дне поля глава аграрного ведомства республики Сергей Артамонов тоже посетил стенд «ФосАгро». Его встреча с директором «ФосАгро-Волга» Денисом Сметовым увенчалась договоренностью об увеличении объемов хранения жидких комплексных удобрений на канашской площадке. А это означает постоянное наличие этих удобрений на территории республики, что позволит обеспечить оперативность их поставки в хозяйства республики – в нужном количестве, без угрозы срыва агротехнических сроков выполнения полевых работ даже в жесткую засуху.