Жатва набирает обороты

Зерновые и зернобобовые культуры в республике, по данным Минсельхоза на 14 июля, скошены на площади 2940 гектаров при общей площади посевов более 294 тыс. гектаров. Жатва разворачивается с каждым днем. С полей поступило более 5924 тонн зерна при средней урожайности 23,1 центнера с гектара. Это заметно ниже, чем на ту же прошлогоднюю дату — дает о себе знать нынешняя нехватка влаги в почве. В южных районах выход зерна с гектара не очень высокий — в Яльчикском, к примеру, только 20,5 центнера. Зато в северном Цивильском районе урожайность приблизилась к 30 центнерам с гектара. А Урмарский и вовсе ставит рекорд — 35 центнеров. Правда, по словам специалистов Минсельхоза, это достигается за счет того, что к жатве здесь приступили пока только сильные хозяйства. В других урожаи будут пониже.
Опубликовано: 15 июля 2021 г.
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