Пожар начался с чердака

Глава Чувашии дал поручение оказать всю необходимую помощь жильцам горевшего дома.

Вечером в минувшую среду загорелось бывшее общежитие, а ныне многоквартирный дом по ул. Советской, 14 в Новочебоксарске. Сообщение о пожаре в чердачном помещении дома поступило в 17 часов 47 минут. К месту ЧП выехали пожарные расчеты — как сообщают в ГКЧС Чувашии, в тушении огня были задействованы 75 человек и 31 единица техники.

К 19.30 открытое горение было локализовано, а полностью пожар ликвидировали ближе к полуночи. Огонь повредил металлическое покрытие кровли на площади 1325 квадратных метров, частично уничтожил ее обрешетку и деревянные несущие конструкции чердака. Во время пожара из дома эвакуировали 56 человек, 12 из них дети, пострадавших нет. 15 жильцов дома, в том числе двоих детей, временно разместили в общежитии Новочебоксарского политехнического техникума. Остальные решили переждать трудные времена у родственников.

Распоряжением администрации Новочебоксарска с 22 часов 14 июля в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Мэрия также организовала по этому вопросу горячую линию по номеру 73-74-54. Оперативное совещание по поводу огненного происшествия в Новочебоксарске провел Глава Чувашии Олег Николаев.

«Главная цель на сегодняшний день — помочь людям, обеспечить их всем необходимым, — отметил он. Перед ответственными службами ставлю задачу максимально быстро установить причины возгорания и объем причиненного ущерба. Администрации города уже сегодня надо начать готовить план по восстановлению дома. Понятно, что для этого потребуется проведение целого ряда процедур, в том числе экспертизы здания. Все эти работы также должны быть ускорены».

Напомним, в республике это уже не первый многоквартирный дом, где в нынешнем году случился пожар. В ночь на первое апреля в Канаше загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома по улице Разина, 10. Там огонь уничтожил кровлю на площади порядка 900 квадратных метров, пострадали инженерные коммуникации, и в Канаше тогда тоже ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На восстановление многоэтажки выделены средства из резервного фонда республики. По факту пожара в том же апреле было возбуждено уголовное дело, версий по поводу огненного происшествия несколько, в том числе ненадлежащее содержание дома ответственной организацией.