Пожар начался с чердака

Глава Чувашии дал поручение оказать всю необходимую помощь жильцам горевшего дома.
Вечером в минувшую среду загорелось бывшее общежитие, а ныне многоквартирный дом по ул. Советской, 14 в Новочебоксарске. Сообщение о пожаре в чердачном помещении дома поступило в 17 часов 47 минут. К месту ЧП выехали пожарные расчеты — как сообщают в ГКЧС Чувашии, в тушении огня были задействованы 75 человек и 31 единица техники.
К 19.30 открытое горение было локализовано, а полностью пожар ликвидировали ближе к полуночи. Огонь повредил металлическое покрытие кровли на площади 1325 квадратных метров, частично уничтожил ее обрешетку и деревянные несущие конструкции чердака. Во время пожара из дома эвакуировали 56 человек, 12 из них дети, пострадавших нет. 15 жильцов дома, в том числе двоих детей, временно разместили в общежитии Новочебоксарского политехнического техникума. Остальные решили переждать трудные времена у родственников.
Распоряжением администрации Новочебоксарска с 22 часов 14 июля в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Мэрия также организовала по этому вопросу горячую линию по номеру 73-74-54. Оперативное совещание по поводу огненного происшествия в Новочебоксарске провел Глава Чувашии Олег Николаев.
«Главная цель на сегодняшний день — помочь людям, обеспечить их всем необходимым, — отметил он. Перед ответственными службами ставлю задачу максимально быстро установить причины возгорания и объем причиненного ущерба. Администрации города уже сегодня надо начать готовить план по восстановлению дома. Понятно, что для этого потребуется проведение целого ряда процедур, в том числе экспертизы здания. Все эти работы также должны быть ускорены».
Напомним, в республике это уже не первый многоквартирный дом, где в нынешнем году случился пожар. В ночь на первое апреля в Канаше загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома по улице Разина, 10. Там огонь уничтожил кровлю на площади порядка 900 квадратных метров, пострадали инженерные коммуникации, и в Канаше тогда тоже ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На восстановление многоэтажки выделены средства из резервного фонда республики. По факту пожара в том же апреле было возбуждено уголовное дело, версий по поводу огненного происшествия несколько, в том числе ненадлежащее содержание дома ответственной организацией.
Кстати
Как сообщил корреспонденту «СЧ» врио главы администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов, все эвакуированные жители горевшего дома обеспечены горячим питанием, на следующее утро после пожара им был предложен завтрак. Сам дом оцеплен и охраняется полицией, имущество жителей — в безопасности.