Дети отравились таблетками

С начала июля врачи оказали помощь уже пятерым малышам в возрасте от года до трех лет, которые съели найденные лекарства взрослых, сообщили в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи. Детям провели промывание желудка, трое из них были госпитализированы в ГКДБ. Сейчас маленькие пациенты чувствуют себя хорошо. Между тем причины, по которым происходят несчастные случаи, повторяются из раза в раз — неосторожность взрослых, оставленные без присмотра дети и — лекарства, лежащие в доступном месте.