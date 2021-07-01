Дети отравились таблетками

С начала июля врачи оказали помощь уже пятерым малышам в возрасте от года до трех лет, которые съели найденные лекарства взрослых, сообщили в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи. Детям провели промывание желудка, трое из них были госпитализированы в ГКДБ. Сейчас маленькие пациенты чувствуют себя хорошо. Между тем причины, по которым происходят несчастные случаи, повторяются из раза в раз — неосторожность взрослых, оставленные без присмотра дети и — лекарства, лежащие в доступном месте.
Опубликовано: 14 июля 2021 г.
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