Школьники изменить помогут Школьный бульвар

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах состоялось публичное обсуждение проекта благоустройства Школьного бульвара — обновление его будет идти в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Работа над новым обликом бульвара началась еще в конце мая, на встрече с архитекторами и с инициативными чебоксарцами. Спустя месяц проект благоустройства был представлен широкой публике. В нем, в частности, предусмотрены ремонт тротуаров, создание новых арт-объектов, фотозон, площадки для буккроссинга и т.д.

На встрече яблоку негде было упасть — жители северо-западного района дополняли проект новыми идеями. А присутствовавшая на встрече вице-премьер — министр образования Алла Салаева предложила привлечь к процессу и школьников, спросить у них, что бы они хотели видеть на обновленном бульваре. «Дети могут предложить много интересных идей, — отметила она. — А главное, у них появится чувство сопричастности к процессу формирования образа Школьного бульвара». Подробности — в следующем номере газеты «СЧ».

Опубликовано: 8 июля 2021 г.


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